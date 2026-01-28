Білоруське видання "Наша Нива" з'ясувало, що затримана жінка – Інна Кардаш. Про арешт журналістки повідомила СБУ 27 січня у своєму телеграм-каналі.
Що відомо про затриману журналістку Інну Кардаш?
За даними правоохоронців, жінка працювала на білоруське КДБ з 2015 року. У 2020 році її відрядили для агентурної роботи на територію України. Відомо, що від КДБ вона отримала завдання збирати інформацію про білорусів і росіян, які воюють проти Росії на боці України.
Як зазначає видання "Наша Нива", в Україні Кардаш працювала на нині підсанкційному телеканалі "112", а потім влаштувалася на роботу в інформаційне агентство "Інтерфакс".
Кардаш працювала в компаніях United Company та Maxbet у 2012-2015 роках. З 2015 по 2018 рік бази даних FSAN були порожніми, а у 2018-2019 роках вона співпрацювала з Tutbaymedia,
– зазначили у виданні.
Ще одним завданням шпигунки було встановлення зв’язку з працівниками посольства КНР та збір інформації про діяльність китайських дипломатів в Україні.
Які були останні успішні операції СБУ?
СБУ затримала 21-річного військовослужбовця, який передавав дані про локації ППО російським військам.
Правоохоронці викрили та затримали двох агентів російської воєнної розвідки, які за завданням ворога фіксували наслідки ракетного удару "Орешником".
У Запоріжжі СБУ запобігла замовному вбивству офіцера ЗСУ, затримавши російського агента.