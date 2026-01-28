Белорусское издание "Наша Нива" выяснило, что задержанная женщина – Инна Кардаш. Об аресте журналистки сообщила СБУ 27 января в своем телеграмм-канале.

Что известно о задержанной журналистке Инне Кардаш?

По данным правоохранителей, женщина работала на белорусское КГБ с 2015 года. В 2020 году ее отправили для агентурной работы на территорию Украины. Известно, что от КГБ она получила задание собирать информацию о белорусах и россиянах, которые воюют против России на стороне Украины.

Как отмечает издание "Наша Нива", в Украине Кардаш работала на ныне подсанкционном телеканале "112", а затем устроилась на работу в информационное агентство "Интерфакс".

Кардаш работала в компаниях United Company и Maxbet в 2012-2015 годах. С 2015 по 2018 год базы данных FSAN были пустыми, а в 2018-2019 годах она сотрудничала с Tutbaymedia,

– отметили в издании.

Еще одной задачей шпионки было установление связи с работниками посольства КНР и сбор информации о деятельности китайских дипломатов в Украине.

