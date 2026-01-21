Про затримання агента ФСБ розповіла Служба безпеки України.

Дивіться також "Вагнерівці" плакали, коли брав їх у полон: історія бойового медика, який був звичайним будівельником

Що відомо про затримання агента ФСБ?

Розслідування встановило, що спочатку російські спецслужбісти заманили українського захисника у міську промзону під виглядом "побачення". На місце зустрічі мала прийти дівчина, з якою він познайомився на профільному сайті.

Замість неї у промзоні з'явився кілер у балаклаві, який напав на військового зі спини й завдав йому шість ударів у ділянку шиї, грудної клітини, живота та правої ноги. Після цього нападник втік з місця події,

– розповіли в СБУ.

Унаслідок глибоких колотих поранень потерпілого госпіталізували до реанімаційного відділення, де він наразі перебуває у важкому стані. Протягом декількох годин після замаху співробітники СБУ розшукали кілера і затримали його у родичів, де він намагався сховатися.

Слідчі встановили, що замовлення ФСБ виконував 25-річний місцевий безробітний, який потрапив у поле зору російської спецслужби, коли шукав "легкі заробітки" у телеграм-каналах. Після "тестових" підпалів у місті окупанти доручили йому вбити офіцера ЗСУ. Адресу запланованого замаху він отримав від куратора з Росії.

Поблизу місця нападу виявлено ніж, якого кілер позбувся під час втечі. Також у нього вилучено смартфон та планшет, з яких він контактував з ФСБ.

Ніж, якого вбивця позбувся під час втечі / Фото СБУ

Слідчі СБУ повідомили агенту про підозру за закінчений замах на умисне вбивство. Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Які останні новини про СБУ?