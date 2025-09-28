Уночі неділі, 28 вересня, російські військові масовано атакували Україну, основним напрямком удару став Київ. Зокрема, у столиці пошкоджено будівлю Інституту кардіології, там загинули люди.

Детальніше про жертв атаки повідомляє 24 Канал із посиланням на "Радіо Свобода". У мережі показали фото понівеченого медзакладу.

Дивіться також Україна під масованим російським ударом: усе, що відомо про наслідки атаки

Як виглядає Інститут кардіології після удару?

Українська столиця стала основним напрямком російського комбінованого удару. Мер Віталій Кличко повідомив, що наслідки обстрілу зафіксували на майже 20 об'єктах у 6 районах міста.

Зокрема, постраждав Інститут кардіології, саме там загинуло двоє людей – пацієнт та медсестра з четвертого поверху.

Медзаклад після пожежі: дивіться відео

Деталі розповіла в коментарі для "Радіо Свобода" очевидиця – чергова медсестра Юлія. Під час удару вона перебувала на третьому поверсі, там обійшлося без жертв.

За словами жінки, після атаки в Інституті кардіології здійнялася сильна пожежа, гасити яку допомагав пацієнт лікарні.

Медсестра розповіла про атаку: дивіться відео

Вогонь знищив меблі та обладнання, залишивши після себе лише обгорілі стіни, пише "РБК-Україна".

Нагадаємо, спершу про займання на одному з поверхів державного медзакладу в Солом'янському районі повідомив Кличко.

Як виглядає інститут після атаки: дивіться фото

Цікаво! Моніторингові канали підготували орієнтовну мапу руху ракет і БпЛА під час атаки 28 вересня. Противник запустив по Україні ракети "Калібр", Х-101 та "Кинджал".

Які наслідки масованої атаки в Києві та області?