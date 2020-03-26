Рецессия в 2020 году будет краткосрочной: экс-глава ФРС дал оптимистический прогноз

Бывший председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США Бен Бернанке заявил, что рецессия, вызванная пандемией коронавируса, будет краткосрочной.

Таким образом, восстановление мировой экономики после кризиса будет достаточно быстрым, пишет PYMNTS.com со ссылкой на слова Бернанке.

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Возможно, во втором квартале этого года будет очень резкая, но короткая рецессия, так как ряд компании временно прекращают работу. В результате бизнес несет большие убытки, люди останутся без работы. Однако все это очень быстро закончится,

– отметил бывший глава Федрезерва.

Бернанке всячески помогал ФРС во время мирового кризиса 2008 года и во время рецессии, которая длилась в следующем году. Он был первым председателем Федрезерва, который снизил базовую учетную ставку почти до нуля процентов. Впоследствии его действия, направленные на развитие экономики, повторяли преемники.

Нынешняя ситуация не похожа на ту, которая была во время Великой депрессии. Она вызвана именно социальными проблемами и финансовыми потрясениями, в результате этих трудностей. Сейчас присутствует паника и какая-то неопределенность. Это больше напоминает предчувствие большой метели или стихийного бедствия, чем классическую депрессию в стиле 1930-х годов,

– объясняет Бернанке.

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Экономист отметил, что сейчас обществу важно взять контроль на вирусом. Только после этого политика сможет полноценно заработать.

Ничто не сработает, ФРС не поможет, фискальная политика тоже будет бессильной, если мы сами не решим проблему распространения коронавируса. Сначала нужно убедиться, что угроза позади, прежде чем позволить людям выходить на работу,

– говорит Бернанке.

Напомним, Федрезерв уже дважды в марте снизил базовую учетную ставку. Также регулятор инициировал ряд программ для населения и бизнеса, чтобы сохранить ликвидность во всей финансовой системе.

По моему мнению, ФРС сейчас очень инициативная. Ее нынешний глава Джей Пауэлл и его команда достаточно упорно работают и продемонстрировали, что могут создать ряд мероприятий, направленных на удержание темпов роста экономики,

– добавил Бернанке.

Что известно о коронавирусе? Всемирная организация здравоохранения присвоила новое название китайскому коронавирусу 2019-nCoV – COVID-19 (сокращение от "коронавирусная болезнь 2019 – coronavirus disease 2019"). Также ВОЗ признала коронавирус пандемией.



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