Боррель анонсував введення санкцій проти Ірану за підтримку Росії

Міністри закордонних справ Євросоюзу розглядають нові санкції проти Ірану. Це результат порушення прав людини та збройної підтримки Росії.

Про це 12 грудня сказав голова Європейського парламенту Жозеп Боррель.

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"Ми збираємося затвердити дуже жорсткий пакет санкцій. ЄС вживатиме всіх можливих заходів для підтримки молодих жінок і мирних демонстрантів", – заявив Боррель.

Крім цього, як зазначив голова ЄП, Іран отримає обмеження через постачання дронів для Росії.

Ворог міг отримати нові дрони

Росіяни після кількох тижнів перерви продовжують атакувати Україну іранськими дронами-камікадзе. Зокрема, безпілотники у ніч на 10 грудня намагалися уразити Південь. В американському Інституті вивчення війни припускають, що Кремль міг накопичувати безпілотники або отримав нову партію дронів.

На думку військового експерта, генерал-лейтенанта ЗСУ у відставці Ігоря Романенка, співпраця Росії та Ірану розширюватиметься. Зокрема, окупанти можуть отримувати балістичні ракети малої й середньої дальності.

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