Боррель анонсировал введение санкций против Ирана за поддержку России
Источник:Reuters
Министры иностранных дел Евросоюза рассматривают новые санкции против Ирана. Это результат нарушения прав человека и вооруженной поддержки России.
Об этом 12 декабря сказал глава Европейского парламента Жозеп Боррель.
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"Мы собираемся утвердить очень жесткий пакет санкций. ЕС будет принимать все возможные меры для поддержки молодых женщин и мирных демонстрантов", – заявил Боррель.
Кроме этого, как отметил глава ЕП, Иран получит ограничение из-за поставок дронов для России.
Враг мог получить новые дроны
Россияне после нескольких недель перерыва продолжают атаковать Украину иранскими дронами-камикадзе. В частности, беспилотники в ночь на 10 декабря пытались поразить Юг. В американском Институте изучения войны предполагают, что Кремль мог накапливать беспилотники или получил новую партию дронов.
По мнению военного эксперта, генерал-лейтенанта ВСУ в отставке Игоря Романенко, сотрудничество России и Ирана будет расширяться. В частности, оккупанты могут получать баллистические ракеты малой и средней дальности.
Иран помогает России в войне: последние новости
- Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США в Белом доме Джон Кирби сказал, что Иран рассматривает создание линии совместного производства дронов в России.
- Институт изучения войны считает, что Иран мог модифицировать дроны-камикадзе для более эффективного использования зимой.
- Россия могла заказать у Ирана несколько сот ракет и сотни беспилотников. Кремль испытывает острую нехватку собственных ресурсов.