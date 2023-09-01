"Дружба дружбою, а нафта – окремо": як Іран встромив "ножа в спину" Росії

Іран пропонує Китаю ще більшу знижку на свою нафту, витісняючи звідти російську. Тобто попри дружбу Тегеран користується можливістю для поповнення власного бюджету завдяки нафтовим доходам.

Про це 24 Каналу сказав політолог-міжнародник Максим Ялі, зауваживши, що, якщо впадуть доходи Росії, їй бракуватиме коштів для підтримки економіки та соціальних зобов'язань.

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Іран витісняє Росію з нафтового ринку

Ялі нагадав, що у 2015 році тодішній президент США Барак Обама уклав з Іраном ядерну угоду, внаслідок чого були скасовані санкції. Тегеран тоді "залив" своєю нафтою світові ринки, зокрема, і традиційні для Росії, насамперед в Євросоюзі.

Це, пояснив він, призвело до значного зниження цін на світових ринках. Іранці тоді суттєво посунули Росію, зменшивши її надходження. Це був крок адміністрації Обами для послаблення потужності і фінансових надходжень до бюджету Росії з її ключового активу. Нині історія повторюється.

За його словами, Росія вже перегнала Іран за кількістю накладених санкцій. Тож Тегеран із задоволенням використовує таку можливість, адже ситуація в іранській економіці навіть критичніша, ніж у Росії. Адже Тегеран уже десятиліттями перебуває під санкціями. А ці дві країни об'єднує те, що їхній бюджет залежить насамперед від нафтових доходів.

Тому, як то кажуть, дружба дружбою, а нафта – окремо,

– сказав політолог-міжнародник.

На його думку, Росія це розуміла й не буде влаштовувати якихось скандалів через подібні дії Тегерану.

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Головна мета – приборкати Росію

Політолог-міжнародник зауважив, що адміністрація Джо Байдена намагається використати той самий інструмент, який уже давав результат у 2015 році. Це правильний хід з боку адміністрації США, тому що нині Тегеран становить меншу загрозу, ніж Росія для світового порядку.

Мета №1 – приборкати саме Росію,

– наголосив Ялі.

Адже, зауважив він, якщо впадуть доходи Росії, у неї не вистачатиме коштів для підтримки економіки, соціальних зобов'язань. Нині ж уже є падіння рубля. Тобто всі санкції, хоч і не так, як нам бажалося, але все-таки працюють. І запас міцності російської економіки тане.

Він додав, що, коли Іран запустить на повну свої потужності, знову наводнить світовий ринок власною нафтою – це позначиться на цінах. І, звичайно, Путін стане більш зговірливий на перемовинах щодо припинення своєї військової агресії проти України.

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