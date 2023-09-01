"Дружба дружбой, а нефть – врознь": как Иран воткнул "ножа в спину" России

Иран предлагает Китаю еще большую скидку на нефть, вытесняя оттуда российскую. То есть, несмотря на дружбу, Тегеран пользуется возможностью, чтобы пополнить собственный бюджет за счет нефтяных доходов.

Об этом 24 Каналу сказал политолог-международник Максим Яли, отметив, что, если упадут доходы России, ей не будет хватать средств для поддержки экономики и социальных обязательств.

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Иран вытесняет Россию с нефтяного рынка

Яли напомнил, что в 2015 году тогдашний президент США Барак Обама заключил с Ираном ядерное соглашение, в результате чего были отменены санкции. Тегеран тогда "залил" своей нефтью мировые рынки, в том числе и традиционные для России, прежде всего в Евросоюзе.

Это, объяснил он, привело к значительному снижению цен на мировых рынках. Иранцы тогда существенно подвинули Россию, уменьшив ее поступления. Это был шаг администрации Обамы для ослабления мощности и финансовых поступлений в бюджет России за счет ее ключевого актива. В настоящее время история повторяется.

По его словам, Россия уже перегнала Иран по числу наложенных санкций. Так что Тегеран с удовольствием использует такую возможность, ведь ситуация в иранской экономике даже более критическая, чем в России. Ведь Тегеран уже десятилетиями находится под санкциями. А эти две страны объединяет то, что их бюджет зависит, прежде всего, от нефтяных доходов.

Поэтому, как говорится, дружба дружбой, а нефть – врознь,

– сказал политолог-международник.

По его мнению, Россия это понимала и не будет устраивать какие-либо скандалы из-за подобных действий Тегерана.

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Главная цель – обуздать Россию

Политолог-международник отметил, что администрация Джо Байдена пытается использовать тот же инструмент, который уже давал результат в 2015 году. Это правильный ход со стороны администрации США, так как сейчас Тегеран представляет меньшую угрозу, чем Россия для мирового порядка.

Цель №1 – обуздать именно Россию,

– подчеркнул Яли.

Ведь, заметил он, если упадут доходы России, у нее не будет хватать средств для поддержки экономики, социальных обязательств. Уже сейчас есть падение рубля. То есть все санкции, хоть и не так, как нам хотелось, но все-таки работают. И запас прочности российской экономики тает.

Он добавил, что, когда Иран запустит по полной свои мощности, снова наводнит мировой рынок собственной нефтью – это скажется на ценах. И, конечно, Путин станет более сговорчив на переговорах о прекращении своей военной агрессии против Украины.

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