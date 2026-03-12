Іранські дрони вдарили по французькій військовій базі на півночі Іраку: поранені військові

Іранські дрони-камікадзе атакуввали французьку військову базу в Іраку. Є поранені військові.

Про це повідомляє Clash Report і The New Region.

Що відомо про атаку Ірану по базі Франції?

Іран атакував дронами-камікадзе військову базу біля аеропорту Ербіля на півночі Іраку.

Відомо про 6 поранених французьких військових.

Джерела повідомляють ЗМІ, що загорівся французький гелікоптер. Базу атакували 2 БпЛА.

Пожежа на базі Франції в Іраку: дивіться відео