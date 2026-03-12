12 березня, 23:21
Іранські дрони вдарили по французькій військовій базі на півночі Іраку: поранені військові
Іранські дрони-камікадзе атакуввали французьку військову базу в Іраку. Є поранені військові.
Про це повідомляє Clash Report і The New Region.
Що відомо про атаку Ірану по базі Франції?
Іран атакував дронами-камікадзе військову базу біля аеропорту Ербіля на півночі Іраку.
Відомо про 6 поранених французьких військових.
Джерела повідомляють ЗМІ, що загорівся французький гелікоптер. Базу атакували 2 БпЛА.
Пожежа на базі Франції в Іраку: дивіться відео