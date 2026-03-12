Иранские дроны ударили по французской военной базе на севере Ирака: ранены военные

В ночь на 12 марта Иран обстрелял итальянскую базу . Это произошло в том же Эрбиле в Иракском Курдистане.

Среди итальянского персонала нет жертв или ранений. Источники в министерстве добавили, что беспилотник, возможно, не был намеренно запущен по итальянской базе, а случайно попал в нее после потери высоты. Военных об угрозе предупреждали.