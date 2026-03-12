Иранские дроны ударили по французской военной базе на севере Ирака: ранены военные
- Иранские дроны-камикадзе атаковали французскую военную базу возле аэропорта Эрбиля на севере Ирака, ранив 6 военных.
- Во время атаки загорелся французский вертолет, а базу атаковали 2 БпЛА.
Иранские дроны-камикадзе атаковали французскую военную базу в Ираке. Есть раненые военные.
Об этом сообщает Clash Report і The New Region.
Смотрите также Ошибочно попал под атаку: ракетный обстрел повредил пограничный пункт в Ираке, – СМИ
Что известно об атаке Ирана по базе Франции?
Иран атаковал дронами-камикадзе военную базу возле аэропорта Эрбиля на севере Ирака.
Известно о 6 раненых французских военных.
Источники сообщают СМИ, что загорелся французский вертолет. Базу атаковали 2 БпЛА.
Пожар на базе Франции в Ираке: смотрите видео
Показываем Эрбиль на карте мира
Недавно под атакой была и база Италии
В ночь на 12 марта Иран обстрелял итальянскую базу. Это произошло в том же Эрбиле в Иракском Курдистане.
Среди итальянского персонала нет жертв или ранений. Источники в министерстве добавили, что беспилотник, возможно, не был намеренно запущен по итальянской базе, а случайно попал в нее после потери высоты. Военных об угрозе предупреждали.