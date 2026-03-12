Укр Рус
12 марта, 23:21
Обновлено - 23:43, 12 марта

Иранские дроны ударили по французской военной базе на севере Ирака: ранены военные

Сергей Попович
Основные тезисы
  • Иранские дроны-камикадзе атаковали французскую военную базу возле аэропорта Эрбиля на севере Ирака, ранив 6 военных.
  • Во время атаки загорелся французский вертолет, а базу атаковали 2 БпЛА.

Иранские дроны-камикадзе атаковали французскую военную базу в Ираке. Есть раненые военные.

Об этом сообщает Clash Report і The New Region.

Что известно об атаке Ирана по базе Франции?

Иран атаковал дронами-камикадзе военную базу возле аэропорта Эрбиля на севере Ирака.

Известно о 6 раненых французских военных.

Источники сообщают СМИ, что загорелся французский вертолет. Базу атаковали 2 БпЛА.

Пожар на базе Франции в Ираке: смотрите видео

Недавно под атакой была и база Италии

  • В ночь на 12 марта Иран обстрелял итальянскую базу. Это произошло в том же Эрбиле в Иракском Курдистане.

  • Среди итальянского персонала нет жертв или ранений. Источники в министерстве добавили, что беспилотник, возможно, не был намеренно запущен по итальянской базе, а случайно попал в нее после потери высоты. Военных об угрозе предупреждали.