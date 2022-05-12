Історія не пробачить, – Подоляк закликав негайно вести ембарго на російську нафту

Михайло Подоляк наголосив: рішення про ембарго на російську нафту ухвалювати потрібно негайно. На такий крок Євросоюз має піти терміново, бо більше часу не залишилось.

Про це радник голови Офісу Президента написав в соцмережах. Він зауважив: якби світові лідери діяли рішуче у 1938 році, то могли б уникнути Другої світової війни.

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Не треба "наступати на одні і ті самі граблі"

Та політики виявилися боягузами, загравали з агресором. Наслідок – мільйони людських трагедій,

– пояснив Подоляк.

Радник голови ОП зауважив: світова історія не пробачить, якщо людство знову стане на ті самі граблі.

Проти ембарго на російську нафту виступає Угорщина

Зазначимо, що в переліку 6 пакету санкцій ЄС було поступове введення ембарго на російську нафту. Проте проти такого кроку виступає Угорщина на чолі з прем'єром Віктором Орбаном.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто наголосив: Будапешт готовий підтримати ембарго, якщо воно виключно стосуватиметься морської нафти. В іншому разі, мовляв, Угорщині завдадуть величезної шкоди.

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ЄС може надати компенсацію Угорщині, – ЗМІ

При цьому ЗМІ припускають, що ЄС може надати компенсацію Угорщині за відмову від російської нафти. Раніше Брюссель дозволяв Будапешту, як і словакам, поступово відмовлятись від "чорного золота" з держави-агресорки. Час на це давали до 2024 року, проте це уряд Орбана теж не влаштувало.

Нафтове ембарго на нафту: коротко про останні новини

ЗМІ повідомляють, що за попередньою інформацією, ЄС міг виключити нафтове ембарго з пакету санкцій проти Росії.

При цьому президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн після візиту в Угорщину і перемовин з Віктором Орбаном зазначила: прогрес є, проте треба ще багато працювати.

Голова МЗС України Дмитро Кулеба зауважив, що не може бути "різної швидкості" щодо запровадження ембарго на нафту. Його поява у 6-му пакеті санкцій коштувала Україні дуже багато зусиль.

Аналітики припускають, що у випадку заборони ЄС на імпорт нафти, то Росії, можливо, доведеться скоротити її видобуток на 20%.

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