История не простит, – Подоляк призвал немедленно вести эмбарго на российскую нефть

Михаил Подоляк подчеркнул, что решение об эмбарго на российскую нефть принимать нужно немедленно. На такой шаг Евросоюз должен пойти срочно, потому что больше времени не осталось.

Об этом советник главы Офиса Президента написал в соцсетях. Он отметил: если бы мировые лидеры действовали решительно в 1938 году, то могли бы избежать Второй мировой войны.

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Не надо "наступать на одни и те же грабли"

Но политики оказались трусами, заигрывали с агрессором. Следствие – миллионы человеческих трагедий,

– пояснил Подоляк.

Советник главы ОП отметил: мировая история не простит, если человечество снова станет на те же грабли.

Против эмбарго на российскую нефть выступает Венгрия

Отметим, что в списке 6 пакета санкций ЕС было постепенное введение эмбарго на российскую нефть. Однако против такого шага выступает Венгрия во главе с премьером Виктором Орбаном.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто подчеркнул: Будапешт готов поддержать эмбарго, если оно исключительно будет касаться морской нефти. В противном случае, мол, Венгрии нанесут огромный ущерб.

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ЕС может предоставить компенсацию Венгрии, – СМИ

При этом СМИ предполагают, что ЕС может предоставить компенсацию Венгрии за отказ от российской нефти. Ранее Брюссель позволял Будапешту, как и словакам, постепенно отказываться от "черного золота" из государства-агрессора. Время на это давали до 2024 года, однако это правительство Орбана тоже не устроило.

Нефтяное эмбарго на нефть: коротко о последних новостях

СМИ сообщают, что по предварительной информации, ЕС мог исключить нефтяное эмбарго из пакета санкций против России.

При этом президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после визита в Венгрию и переговоров с Виктором Орбаном отметила: прогресс есть, однако надо еще много работать.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отметил, что не может быть "разной скорости" по введению эмбарго на нефть. Его появление в 6-м пакете санкций стоило Украине очень много усилий.

Аналитики предполагают, что в случае запрета ЕС на импорт нефти, России, возможно, придется сократить ее добычу на 20%.

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