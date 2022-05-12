Об этом советник главы Офиса Президента написал в соцсетях. Он отметил: если бы мировые лидеры действовали решительно в 1938 году, то могли бы избежать Второй мировой войны.

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Не надо "наступать на одни и те же грабли"

Но политики оказались трусами, заигрывали с агрессором. Следствие – миллионы человеческих трагедий,

– пояснил Подоляк.

Советник главы ОП отметил: мировая история не простит, если человечество снова станет на те же грабли.

Против эмбарго на российскую нефть выступает Венгрия

Отметим, что в списке 6 пакета санкций ЕС было постепенное введение эмбарго на российскую нефть. Однако против такого шага выступает Венгрия во главе с премьером Виктором Орбаном.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто подчеркнул: Будапешт готов поддержать эмбарго, если оно исключительно будет касаться морской нефти. В противном случае, мол, Венгрии нанесут огромный ущерб.

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ЕС может предоставить компенсацию Венгрии, – СМИ

При этом СМИ предполагают, что ЕС может предоставить компенсацию Венгрии за отказ от российской нефти. Ранее Брюссель позволял Будапешту, как и словакам, постепенно отказываться от "черного золота" из государства-агрессора. Время на это давали до 2024 года, однако это правительство Орбана тоже не устроило.

Нефтяное эмбарго на нефть: коротко о последних новостях

СМИ сообщают, что по предварительной информации, ЕС мог исключить нефтяное эмбарго из пакета санкций против России.

При этом президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после визита в Венгрию и переговоров с Виктором Орбаном отметила: прогресс есть, однако надо еще много работать.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отметил, что не может быть "разной скорости" по введению эмбарго на нефть. Его появление в 6-м пакете санкций стоило Украине очень много усилий.

Аналитики предполагают, что в случае запрета ЕС на импорт нефти, России, возможно, придется сократить ее добычу на 20%.

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