"Мій батько – доброволець": українка розповіла, як в ЗСУ реагують на її сміливість щодо італійця

Активна позиція Дар'ї Мельниченко та розголос в соцмережах через її дописи призвів до того, що прихильника Росії, італійця Рокко, який прямував разом з нею автобусом в Україну, прикордонники не пустили на її територію. Вчинок дівчини, яка доклала зусиль, аби путініст не пройшов кордон, викликав підтримку серед українців, зокрема військових.

Про це Дар'я Мельниченко розповіла в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу, наголосивши, що після всієї цієї ситуації отримала величезну кількість повідомлень від співвітчизників.

Як формувалась активна позиція?

Дар'я поверталась двоповерховим автобусом з Італії в Україну. Сама вона з Києва. Її тато боронить Україну, має нагороди за свою службу.

Мій батько – доброволець, пішов служити у 2023 році. Спочатку він був на Донецькому напрямку, де отримав поранення. Першу гордість за нього я відчула, коли він отримав медаль. Це повністю змінило мою думку про все, бо раніше я спілкувалася іншою мовою, мовою ворога, потім перейшла на українську і тепер пропагую тільки українське,

– наголосила Мельниченко.

Українка поділилася, що після інциденту з іноземцем, який негативно висловлювався про Україну та її владу, натомість схвально про Росію та Путіна, їй почали писати військовослужбовці ЗСУ. Наші оборонці висловили Дар'ї свою повагу за її небайдужість, яка врешті призвела до того, що італійця розвернули на кордоні.

"Мені написало дуже багато людей. Мені приємно, я все це читаю. Найприємніше те, що мені пишуть військові, що я об'єднала всіх українців, як колись, що всі стали дружніми і я підняла бойовий дух наших хлопців. Зараз військові мені мають надіслати поштою патчі, які я передам своєму батьку", – озвучила Мельниченко.

Що відомо про інцидент з італійцем на кордоні?