"Мой отец – доброволец": украинка рассказала, как в ВСУ реагируют на ее смелость в отношении итальянца
- Дарья Мельниченко добилась того, чтобы иностранца, который оказался сторонником России, не пустили в Украину, благодаря огласке в соцсетях.
- После инцидента военнослужащие ВСУ выразили ей поддержку, отметив, что она подняла боевой дух украинцев и сегодня они в очередной раз объединены.
Активная позиция Дарьи Мельниченко и огласка в соцсетях из-за ее сообщений привела к тому, что сторонника России, итальянца Рокко, который направлялся вместе с ней автобусом в Украину, пограничники не пустили на ее территорию. Поступок девушки, которая приложила усилия, чтобы путинист не прошел границу, вызвал поддержку среди украинцев, в частности военных.
Об этом Дарья Мельниченко рассказала в эксклюзивном интервью 24 Каналу, отметив, что после всей этой ситуации получила огромное количество сообщений от соотечественников.
Как формировалась активная позиция?
Дарья возвращалась двухэтажным автобусом из Италии в Украину. Сама она из Киева. Ее папа защищает Украину, имеет награды за свою службу.
Мой отец – доброволец, пошел служить в 2023 году. Сначала он был на Донецком направлении, где получил ранения. Первую гордость за него я почувствовала, когда он получил медаль. Это полностью изменило мое мнение обо всем, потому что раньше я общалась на другом языке, языке врага, потом перешла на украинский и теперь пропагандирую только украинское,
– подчеркнула Мельниченко.
Украинка поделилась, что после инцидента с иностранцем, который негативно высказывался об Украине и ее власти, зато одобрительно о России и Путине, ей начали писать военнослужащие ВСУ. Наши защитники выразили Дарье свое уважение за ее неравнодушие, которое в конце концов привело к тому, что итальянца развернули на границе.
"Мне написало очень много людей. Мне приятно, я все это читаю. Самое приятное то, что мне пишут военные, что я объединила всех украинцев, как когда-то, что все стали дружественными и я подняла боевой дух наших ребят. Сейчас военные мне должны прислать по почте патчи, которые я передам своему отцу", – озвучила Мельниченко.
Что известно об инциденте с итальянцем на границе?
В Госпогранслужбе 6 января сообщили, что не пропустили в Украину 53-летнего гражданина Италии, который пытался въехать автобусом через пункт пропуска "Чоп". До этого сотрудники ГПСУ обратили внимание на на сообщение Дарьи Мельниченко, который широко разошелся по соцсетям.
Когда иностранец прибыл в пункт пропуска, инспекторы осуществили детальную проверку в отношении него. Как следствие – ему отказали в пересечении границы и запретили въезд в Украину на три года. В ГПСУ объяснили, что итальянец имеет пророссийские взгляды, оправдывает вооруженную агрессию России против Украины.
- Автобусная компания Al Trans, которой иностранец направлялся в Украину, сообщила, что Рокко обратно в Италию не повезет. Перевозчик уточнил, что его автобусы уже находятся в Венгрии, на их борту итальянца нет.