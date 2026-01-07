"Мой отец – доброволец": украинка рассказала, как в ВСУ реагируют на ее смелость в отношении итальянца

Активная позиция Дарьи Мельниченко и огласка в соцсетях из-за ее сообщений привела к тому, что сторонника России, итальянца Рокко, который направлялся вместе с ней автобусом в Украину, пограничники не пустили на ее территорию. Поступок девушки, которая приложила усилия, чтобы путинист не прошел границу, вызвал поддержку среди украинцев, в частности военных.

Об этом Дарья Мельниченко рассказала в эксклюзивном интервью 24 Каналу, отметив, что после всей этой ситуации получила огромное количество сообщений от соотечественников.

Как формировалась активная позиция?

Дарья возвращалась двухэтажным автобусом из Италии в Украину. Сама она из Киева. Ее папа защищает Украину, имеет награды за свою службу.

Мой отец – доброволец, пошел служить в 2023 году. Сначала он был на Донецком направлении, где получил ранения. Первую гордость за него я почувствовала, когда он получил медаль. Это полностью изменило мое мнение обо всем, потому что раньше я общалась на другом языке, языке врага, потом перешла на украинский и теперь пропагандирую только украинское,

– подчеркнула Мельниченко.

Украинка поделилась, что после инцидента с иностранцем, который негативно высказывался об Украине и ее власти, зато одобрительно о России и Путине, ей начали писать военнослужащие ВСУ. Наши защитники выразили Дарье свое уважение за ее неравнодушие, которое в конце концов привело к тому, что итальянца развернули на границе.

"Мне написало очень много людей. Мне приятно, я все это читаю. Самое приятное то, что мне пишут военные, что я объединила всех украинцев, как когда-то, что все стали дружественными и я подняла боевой дух наших ребят. Сейчас военные мне должны прислать по почте патчи, которые я передам своему отцу", – озвучила Мельниченко.

Что известно об инциденте с итальянцем на границе?