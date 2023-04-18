Кулаками відправляв у штаб: у Нацгвардії відреагували на побиття строковика в Івано-Франківську

У вівторок, 18 квітня, мережу сколихнуло відео побиття солдата-строковика, ймовірно, прямо у військовій частині. Повідомляється, що з кулаками на свого підлеглого накинувся старший лейтенант Ярема.

Він є командиром чергового підрозділу за частиною 1241 НГУ. Відео конфлікту опублікували місцеві телеграм-канали, пише 24 Канал.

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Лейтенант нецензурно відправляв строковика до штабу

Як повідомляють пабліки конфлікт між військовими трапився ще наприкінці минулого місяця, 26 березня. Що саме стало його причиною – невідомо.

На кадрах опублікованого відео можна побачити, як лейтенант з кулаками та нецензурною лайкою наказує строковику йти до штабу. На прохання "нормально говорити" він не добирав слів. Називав військового "уйо**щем" та "х*ньою йо**ною".

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Нацгвардія розпочала службову перевірку

На опубліковане відео відреагувало не лише цивільне суспільство, а й керівництво Західного територіального управління Національної гвардії. Там зазначили, що обурені діями офіцера військової частини з Івано-Франківська відносно солдата строкової служби.

У сучасній армії та у сталому суспільстві немає місця для приниження честі та гідності людини та, зокрема, військовослужбовця,

– наголосили в управлінні Нацгвардії.

Тож через неприпустиму поведінку військового розпочали службову перевірку. Також щодо конфлікту повідомили Територіальне управління Державного бюро розслідування, яке розташоване у Львові.

У Нацгвардії наголосили, що у проведенні розслідування надаватимуть всебічну підтримку правоохоронцям. Робитимуть це для того, щоб надати належну правову оцінку діям офіцера.

Лейтенанту готується повідомлення про підозру

Відреагували на обурливу поведінку й у ДБР. Там також розпочали невідкладне розслідування за фактом побиття військовослужбовця однієї з частин Нацгвардії. Відбувається воно за процесуального керівництва Івано-Франківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону.

В рамках слідчих дій працівники ДБР на території військової частини опитують свідків та потерпілого. Ба більше, їм уже вдалося встановити інші факти знущання офіцера з військовослужбовців цієї частини.

Через гучне правопорушення правоохоронці відкрили кримінальне провадження за частиною 5 статті 426-1 Кримінального кодексу України "Перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень". За цією статтею офіцеру уже готується повідомлення про підозру.

Як підкреслили у ДБР, покарання, яке передбачене статтею, передбачає позбавлення волі на строк від 8 до 12 років.

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