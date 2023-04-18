Він є командиром чергового підрозділу за частиною 1241 НГУ. Відео конфлікту опублікували місцеві телеграм-канали, пише 24 Канал.
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Лейтенант нецензурно відправляв строковика до штабу
Як повідомляють пабліки конфлікт між військовими трапився ще наприкінці минулого місяця, 26 березня. Що саме стало його причиною – невідомо.
На кадрах опублікованого відео можна побачити, як лейтенант з кулаками та нецензурною лайкою наказує строковику йти до штабу. На прохання "нормально говорити" він не добирав слів. Називав військового "уйо**щем" та "х*ньою йо**ною".
Лейтенант накинувся на строковика: відео 18+ (нецензурна лексика)
Нацгвардія розпочала службову перевірку
На опубліковане відео відреагувало не лише цивільне суспільство, а й керівництво Західного територіального управління Національної гвардії. Там зазначили, що обурені діями офіцера військової частини з Івано-Франківська відносно солдата строкової служби.
У сучасній армії та у сталому суспільстві немає місця для приниження честі та гідності людини та, зокрема, військовослужбовця,
– наголосили в управлінні Нацгвардії.
Тож через неприпустиму поведінку військового розпочали службову перевірку. Також щодо конфлікту повідомили Територіальне управління Державного бюро розслідування, яке розташоване у Львові.
У Нацгвардії наголосили, що у проведенні розслідування надаватимуть всебічну підтримку правоохоронцям. Робитимуть це для того, щоб надати належну правову оцінку діям офіцера.
Лейтенанту готується повідомлення про підозру
Відреагували на обурливу поведінку й у ДБР. Там також розпочали невідкладне розслідування за фактом побиття військовослужбовця однієї з частин Нацгвардії. Відбувається воно за процесуального керівництва Івано-Франківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону.
В рамках слідчих дій працівники ДБР на території військової частини опитують свідків та потерпілого. Ба більше, їм уже вдалося встановити інші факти знущання офіцера з військовослужбовців цієї частини.
Через гучне правопорушення правоохоронці відкрили кримінальне провадження за частиною 5 статті 426-1 Кримінального кодексу України "Перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень". За цією статтею офіцеру уже готується повідомлення про підозру.
Як підкреслили у ДБР, покарання, яке передбачене статтею, передбачає позбавлення волі на строк від 8 до 12 років.
Лейтенанта не навчив досвід колеги з Житомирщини
- Зазначимо, що подібний випадок побиття солдата трапився на початку березня у 190 навчальному центрі Житомирського району селища міського типу Гуйва.
- Як пояснив молодший лейтенант Віктор Вітусевич, "виховну бесіду", яка супроводжувалася ударами руками та ногами, він провів через перебування солдата, начебто, у стані алкогольного сп'яніння.
- Згодом він визнав свою неправоту, попросив вибачення за свій вчинок та підкреслив, що готовий понести покарання. Разом з тим він наголосив, що "алкоголь в армії – це недопустимо, це смерть на фронті, ризик для життя всьому підрозділу, де б він (боєць – 24 Канал) не був: на навчаннях чи в районі виконання бойових дій".
- За таку "виховну бесіду" з побиттям строковика у навчальному центрі розпочали службове розслідування. До його завершення фігуранти інциденту відсторонені від виконання службових обов'язків.
- За побиття командиру взводу світить тюремний термін. Його можуть ув'язнити до 12 років.
- Попередня кваліфікація правопорушення: перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень, вчинені в умовах воєнного стану.
- Зауважимо, що через пару днів після виникнення скандалу появилося відео, на якому строковик намагався виправдати лейтенанта.