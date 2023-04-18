Он является командиром дежурного подразделения по части 1241 НГУ. Видео конфликта опубликовали местные телеграм-каналы. 24 Канал.

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Лейтенант нецензурно отправлял срочника в штаб

Как сообщают паблики, конфликт между военными произошел еще в конце прошлого месяца, 26 марта. Что именно стало его причиной – неизвестно.

На кадрах опубликованного видео можно увидеть, как лейтенант с кулаками и нецензурной бранью приказывает срочнику идти в штаб. На просьбу "нормально говорить" он не подбирал слова. Называл военного "уе**щем" и "х*ней е**ной".

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Нацгвардия начала служебную проверку

На опубликованное видео отреагировало не только гражданское общество, но руководство Западного территориального управления Национальной гвардии. Там отметили, что возмущены действиями офицера воинской части из Ивано-Франковска в отношении солдата срочной службы.

В современной армии и в зрелом обществе нет места для унижения чести и достоинства человека и, в частности, военнослужащего,

– отметили в управлении Нацгвардии.

Из-за недопустимого поведения военного начали служебную проверку. Также о конфликте сообщили Территориальному управлению Государственного бюро расследования, расположенное во Львове.

В Нацгвардии подчеркнули, что в проведении расследования будут оказывать всестороннюю поддержку правоохранителям. Будут делать это для того, чтобы дать надлежащую правовую оценку действиям офицера.

Лейтенанту готовится сообщение о подозрении

Отреагировали на возмутительное поведение и в ДБР. Там также было начато безотлагательное расследование по факту избиения военнослужащего одной из частей Нацгвардии. Проходит оно при процессуальном руководстве Ивано-Франковской специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона.

В рамках следственных действий работники ДБР на территории воинской части опрашивают свидетелей и потерпевшего. Более того, им уже удалось установить другие факты издевательства офицера над военнослужащими этой части.

Из-за громкого правонарушения правоохранители открыли уголовное производство по части 5 статьи 426-1 Уголовного кодекса Украины "Превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий". По этой статье офицеру уже готовится сообщение о подозрении.

Как подчеркнули в ДБР, наказание, предусмотренное статьей, предусматривает лишение свободы на срок от 8 до 12 лет.

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