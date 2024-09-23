Путін очевидно слабкий: як цим може скористатися Кадиров

В Росії загострилась боротьба Рамзана Кадирова з Кремлем. Він нібито відстоює власні бізнес-інтереси. Проте водночас розуміє, що російська влада зараз є дуже вразливою.

Про це 24 Каналу розповів політолог Ігор Чаленко, наголосивши, що ця ситуація може підштовхнути Кадирова на сміливіші кроки проти Владіміра Путіна. Глава Чечні вже наважився на це, коли втрутився в конфлікт довкола російського інтернет-магазина Wildberries.

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Може підтримувати опозицію

"Водночас Путін в критичні для себе моменти, зокрема, під час заколоту Євгенія Пригожина, звертався за підтримкою саме до Кадирова. Це дозволяло йому масштабувати силу, яку відображає глава Чечні", – зауважив політолог.

Так само після початку операції ЗСУ в Курській області Путін вперше за доволі великий проміжок часу поїхав до Чечні, щоб показати, що він нічого не боїться. Це можна трактувати, на думку Чаленко, як поїздку того, у кого ослаблена позиція, до того, хто міцно тримає владу.

Зверніть увагу! У конфлікті власниці компанії Wildberries Тетяни Бакальчук та її чоловіка Владислава Кадиров встав на бік чоловіка. Саме кадирівці допомагали Бакальчуку у спробі захоплення офісу маркетплейса в центрі Москви 18 вересня. Тоді внаслідок стрілянини загинули 2 охоронці та 7 людей були поранені. Владислава Бакальчука та кількох кадирівців було затримано та вони отримали звинувачення. Важливо, що на боці Тетяни Бакальчук виступає російський олігарх Сулейман Керімов, який є наближеним до Владіміра Путіна. Тому Кадиров у цьому конфлікті фактично пішов проти очільника Кремля.

Коли в Росії виникають критичні ситуації у внутрішньополітичному житті, Кадиров намагається це використати для себе максимально ефективно. Зараз Путін очевидно слабкий, тому глава Чечні може скористатися ситуацією і захопити певні території, і вирішити бізнес-інтереси, і посилити власну регіональну політику,

– припустив він.

Оскільки Кадиров має кошти, він може фінансувати російських воєнкорів, які критикують Путіна, та взагалі опозицію всередині Росії.

Ця ситуація може започаткувати певні елементи, які в майбутньому спрацюють на руйнацію "карткового будинку", побудованого Кремлем.

Вся російська влада базується на міфах. Це стосується і питання безпеки в Росії, і економіки, адже санкції все ж працюють, і відносин регіони – центр, про що свідчать проблеми, з якими були проведені вибори,

– підкреслив Ігор Чаленко.

Всі ці чинники, додав він, демонструють, що в Росії "потьомкінські села" будуть заміщатися реальним впливом. А він не відповідає і статусу, який заявляється, – про те, що Росія має бути певним центром в багатополярному світі, і тим крокам, які здійснює Путін і його оточення.