Путин очевидно слаб: как этим может воспользоваться Кадыров

В России обострилась борьба Рамзана Кадырова с Кремлем. Он якобы отстаивает собственные бизнес-интересы. Однако одновременно понимает, что российская власть сейчас очень уязвима.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог Игорь Чаленко, отметив, что эта ситуация может подтолкнуть Кадырова на более смелые шаги против Владимира Путина. Глава Чечни уже решился на это, когда вмешался в конфликт вокруг российского интернет-магазина Wildberries.

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Может поддерживать оппозицию

"В то же время Путин в критические для себя моменты, в частности, во время мятежа Евгения Пригожина, обращался за поддержкой именно к Кадырову. Это позволяло ему масштабировать силу, которую отражает глава Чечни", – отметил политолог.

Так же после начала операции ВСУ в Курской области Путин впервые за довольно большой промежуток времени поехал в Чечню, чтобы показать, что он ничего не боится. Это можно трактовать, по мнению Чаленко, как поездку того, у кого ослаблена позиция, к тому, кто крепко держит власть.

Обратите внимание! В конфликте владелицы компании Wildberries Татьяны Бакальчук и ее мужа Владислава Кадыров встал на сторону мужчины. Именно кадыровцы помогали Бакальчуку в попытке захвата офиса маркетплейса в центре Москвы 18 сентября. Тогда в результате стрельбы погибли 2 охранника и 7 человек были ранены. Владислав Бакальчук и несколько кадыровцев были задержаны и получили обвинения. Важно, что на стороне Татьяны Бакальчук выступает российский олигарх Сулейман Керимов, который является приближенным к Владимиру Путину. Поэтому Кадыров в этом конфликте фактически пошел против главы Кремля.

Когда в России возникают критические ситуации во внутриполитической жизни, Кадыров пытается это использовать для себя максимально эффективно. Сейчас Путин очевидно слаб, поэтому глава Чечни может воспользоваться ситуацией и захватить определенные территории, и решить бизнес-интересы, и усилить собственную региональную политику,

– предположил он.

Поскольку Кадыров имеет средства, он может финансировать российских военкоров, которые критикуют Путина, и вообще оппозицию внутри России.

Эта ситуация может сформироватьь определенные элементы, которые в будущем сработают на разрушение "карточного дома", построенного Кремлем.

Вся российская власть базируется на мифах. Это касается и вопроса безопасности в России, и экономики, ведь санкции все же работают, и отношений регионы – центр, о чем свидетельствуют проблемы, с которыми были проведены выборы,

– подчеркнул Игорь Чаленко.

Все эти факторы, добавил он, демонстрируют, что в России "потемкинские деревни" будут замещаться реальным влиянием. А оно не соответствует статусу, который заявляется, – о том, что Россия должна быть определенным центром в многополярном мире, и тем шагам, которые осуществляет Путин и его окружение.