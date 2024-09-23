Про це 24 Каналу розповів політолог Ігор Чаленко, наголосивши, що ця ситуація може підштовхнути Кадирова на сміливіші кроки проти Владіміра Путіна. Глава Чечні вже наважився на це, коли втрутився в конфлікт довкола російського інтернет-магазина Wildberries.

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Може підтримувати опозицію

"Водночас Путін в критичні для себе моменти, зокрема, під час заколоту Євгенія Пригожина, звертався за підтримкою саме до Кадирова. Це дозволяло йому масштабувати силу, яку відображає глава Чечні", – зауважив політолог.

Так само після початку операції ЗСУ в Курській області Путін вперше за доволі великий проміжок часу поїхав до Чечні, щоб показати, що він нічого не боїться. Це можна трактувати, на думку Чаленко, як поїздку того, у кого ослаблена позиція, до того, хто міцно тримає владу.

Зверніть увагу! У конфлікті власниці компанії Wildberries Тетяни Бакальчук та її чоловіка Владислава Кадиров встав на бік чоловіка. Саме кадирівці допомагали Бакальчуку у спробі захоплення офісу маркетплейса в центрі Москви 18 вересня. Тоді внаслідок стрілянини загинули 2 охоронці та 7 людей були поранені. Владислава Бакальчука та кількох кадирівців було затримано та вони отримали звинувачення. Важливо, що на боці Тетяни Бакальчук виступає російський олігарх Сулейман Керімов, який є наближеним до Владіміра Путіна. Тому Кадиров у цьому конфлікті фактично пішов проти очільника Кремля.

Коли в Росії виникають критичні ситуації у внутрішньополітичному житті, Кадиров намагається це використати для себе максимально ефективно. Зараз Путін очевидно слабкий, тому глава Чечні може скористатися ситуацією і захопити певні території, і вирішити бізнес-інтереси, і посилити власну регіональну політику,

– припустив він.

Оскільки Кадиров має кошти, він може фінансувати російських воєнкорів, які критикують Путіна, та взагалі опозицію всередині Росії.

Ця ситуація може започаткувати певні елементи, які в майбутньому спрацюють на руйнацію "карткового будинку", побудованого Кремлем.

Вся російська влада базується на міфах. Це стосується і питання безпеки в Росії, і економіки, адже санкції все ж працюють, і відносин регіони – центр, про що свідчать проблеми, з якими були проведені вибори,

– підкреслив Ігор Чаленко.

Всі ці чинники, додав він, демонструють, що в Росії "потьомкінські села" будуть заміщатися реальним впливом. А він не відповідає і статусу, який заявляється, – про те, що Росія має бути певним центром в багатополярному світі, і тим крокам, які здійснює Путін і його оточення.