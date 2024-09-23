Об этом 24 Каналу рассказал политолог Игорь Чаленко, отметив, что эта ситуация может подтолкнуть Кадырова на более смелые шаги против Владимира Путина. Глава Чечни уже решился на это, когда вмешался в конфликт вокруг российского интернет-магазина Wildberries.

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Может поддерживать оппозицию

"В то же время Путин в критические для себя моменты, в частности, во время мятежа Евгения Пригожина, обращался за поддержкой именно к Кадырову. Это позволяло ему масштабировать силу, которую отражает глава Чечни", – отметил политолог.

Так же после начала операции ВСУ в Курской области Путин впервые за довольно большой промежуток времени поехал в Чечню, чтобы показать, что он ничего не боится. Это можно трактовать, по мнению Чаленко, как поездку того, у кого ослаблена позиция, к тому, кто крепко держит власть.

Обратите внимание! В конфликте владелицы компании Wildberries Татьяны Бакальчук и ее мужа Владислава Кадыров встал на сторону мужчины. Именно кадыровцы помогали Бакальчуку в попытке захвата офиса маркетплейса в центре Москвы 18 сентября. Тогда в результате стрельбы погибли 2 охранника и 7 человек были ранены. Владислав Бакальчук и несколько кадыровцев были задержаны и получили обвинения. Важно, что на стороне Татьяны Бакальчук выступает российский олигарх Сулейман Керимов, который является приближенным к Владимиру Путину. Поэтому Кадыров в этом конфликте фактически пошел против главы Кремля.

Когда в России возникают критические ситуации во внутриполитической жизни, Кадыров пытается это использовать для себя максимально эффективно. Сейчас Путин очевидно слаб, поэтому глава Чечни может воспользоваться ситуацией и захватить определенные территории, и решить бизнес-интересы, и усилить собственную региональную политику,

– предположил он.

Поскольку Кадыров имеет средства, он может финансировать российских военкоров, которые критикуют Путина, и вообще оппозицию внутри России.

Эта ситуация может сформироватьь определенные элементы, которые в будущем сработают на разрушение "карточного дома", построенного Кремлем.

Вся российская власть базируется на мифах. Это касается и вопроса безопасности в России, и экономики, ведь санкции все же работают, и отношений регионы – центр, о чем свидетельствуют проблемы, с которыми были проведены выборы,

– подчеркнул Игорь Чаленко.

Все эти факторы, добавил он, демонстрируют, что в России "потемкинские деревни" будут замещаться реальным влиянием. А оно не соответствует статусу, который заявляется, – о том, что Россия должна быть определенным центром в многополярном мире, и тем шагам, которые осуществляет Путин и его окружение.