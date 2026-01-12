Спалахів варто чекати: військовий оглядач відповів, чи стане Чечня проблемою для Кремля

Очільник Чечні Рамзан Кадиров перебуває при смерті. Це означає, що незабаром у регіоні може змінитись влада.

Військовий оглядач із Ізраїля Давид Шарп розповів 24 Каналу, що це не перший випадок, коли Кадиров перебуває "при смерті". Утім досі йому вдавалось залишатись живим.

Що відбувалось у Чечні раніше?

Шарп зазначив, що є більш-менш достовірна інформація про те, що стан здоров'я Кадирова дуже поганий. Ситуація в Чечні нині дуже сильно відрізняється від 90-х років 20 століття та 00-х років 21 століття. Є, безумовно, бажання деяких чеченців бути незалежними.

Однак за час правління Кадирова супротив був, можна говорити, подавлений дуже жорсткими методами власне Кадировим і його прибічниками, які спирались на весь російський ресурс. Зокрема, спецслужби та матеріальні блага,

– зауважив військовий оглядач із Ізраїля.

Він продовжив, що ці блага давали можливіть підвищувати рівень життя в Чечні та гасити невдоволення. Сам Кадиров і його оточення відчували глибоке задоволення від того рівня життя, що вони можуть собі дозволити.

Чи стане Чечня проблемною для Кремля?

За словами військового оглядача з Ізраїля, влада Кадирова, з опорою на Росію, поки гроші йдуть і все відбувається так, як ми бачимо в останні роки, то система там доволі міцна. Там вибудована певна вертикаль.

"Якщо через східний запальний характер відбудуться певні спалахи, чого теж не можна виключати, то передача влади відбудеться у звичайному режимі. Навряд Кремль призначить когось із юних дітей Кадирова", – наголосив Шарп.

Він додав, що там знайдуться кандидати з цієї обойми. Несподіванки теж не можна виключати. Однак причини того, що Чечня спалахне повністю, не видно. Спалахи будуть. Пікатні ситуації будуть. Утім причин відбутись тому, що було в 90-х – 00-х роках нині немає.

Новини Чечні та стан Кадирова: що відомо