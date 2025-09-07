Карло Акутіс, якого називали "інфлюенсером Бога", став першим святим-мілленіалом
- 7 вересня Карло Акутіс, який помер від раку у 15 років, був канонізований.
- Хлопчик отримав прізвисько "інфлюенсер Бога" за його новаторський підхід до євангелізації.
У неділю, 7 вересня, у Ватикані відбулася церемонія канонізації Карла Акутіса. Це хлопчик, який помер у 2006 році у віці лише 15 років від лейкемії. Він використовував свої комп'ютерні навички для поширення католицької віри, створивши вебсайт із документуванням чудес.
За свою діяльність у цифровому світі та новаторський підхід до євангелізації Карло отримав прізвисько "інфлюенсер Бога". Його часто зображують у джинсах, футболці та кросівках – вигляді, який сильно відрізняється від традиційного образу святих. Акутіс здобув популярність серед молоді у всьому світі як "святий, з яким можна себе асоціювати", передає 24 Канал із посиланням на CNN.
Дивіться також Папа Римський закликав негайно припинити війну: як відреагували в Україні
Що відомо про Карла Акутіса?
Карло народився в Лондоні у заможній родині. Його батько, Андреа Акутіс, працював у банку, але згодом став головою італійської страхової компанії, і сім'я переїхала до Мілана.
Мати хлопчика каже, що він мав "звичайне" життя – любив спорт, мав гарне почуття гумору, знімав кумедні відео у стилі "Зоряних війн" зі своїми котами й собаками, сам озвучуючи тварин.
Втім, глибока віра Карла проявилась змалку, попри те, що родина не була особливо релігійною. Він витрачав кишенькові гроші на допомогу безхатченкам, заступався за однокласників, яких цькували, і підтримував тих, чиї батьки розлучились.
Через 12 років після смерті тіло Карло було ексгумоване, поміщене у восковий саркофаг, який відтворює його зовнішність, і виставлене в скляній труні в церкві Санта-Марія-Маджоре в Ассізі.
Фрагмент його серця (перикард) був вилучений як реліквія. Його возять світом і виставляють у різних храмах.
Шлях Акутіса до канонізації був надзвичайно швидким. Зазвичай це тривалий і дорогий процес, який може займати століття, і вимагає офіційного визнання щонайменше двох чудес.
- Перше чудо – зцілення бразильського хлопчика з вродженою вадою, яка не дозволяла йому нормально їсти. Після молитов матері до Карло, хлопчик одужав.
- Друге чудо – зцілення костариканської дівчини після травми голови, яку вона отримала, впавши з велосипеда у Флоренції. Її мати молилась на гробі Карло в Ассізі.
До слова, православна церква України канонізувала Єлисея Плетенецького, архімандрита Києво-Печерської Лаври, визнавши його покровителем для вірян.