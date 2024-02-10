Німецькі генерали таємно приїжджали до Києва у день відставки Залужного, – Bild
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Високопоставлені німецькі військові без розголошення приїжджали до Києва у день відставки Валерія Залужного. Зокрема, серед гостей був й генеральний інспектор Бундесверу Карстен Броєр.
Вони прибули до Києва саме на запрошення Валерія Залужного. Того ж дня відбулася відставка Головнокомандувача.
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Таємний візит генералів
Зазначається, що 8 лютого до Києва прибули високопоставлені німецькі генерали – їх помітили в одному з готелів столиці. У відповідь на офіційний запит ЗМІ, Міноборони Німеччини підтвердило, що на той час в Україні перебували генерал-майор Крістіан Фройдінг та генеральний інспектор Бундесверу Карстен Броєр.Варто зазначити! Броєр є одним із головних воєначальників країни та довірена особа міністра оборони Бориса Пісторіуса, а Фройдінг очолює робочу групу з координації допомоги Україні при німецькому оборонному відомстві.
Речниця Міноборони Німеччини повідомила, що військові прибули в Київ на запрошення ще тоді чинного Головнокомандувача Валерія Залужного. Про його звільнення стало відомо вже пізніше, ввечері.
У відомстві заявили, що метою їхнього візиту був "подальший обмін інформацією про поточні оборонні потреби та майбутні військові виклики".
Німеччина та війна в Україні
- Депутат Бундестагу Родеріх Кізеветтер заявив, що потрібно зробити все, щоб Україна могла бити по території Росії. Він переконує, що мова не лише про нафтопереробні заводи, а й про можливість атаки на міністерства, командні пункти та вогневі точки. Він наголосив на збільшенні поставок в Україну.
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