Німецькі генерали таємно приїжджали до Києва у день відставки Залужного, – Bild

Високопоставлені німецькі військові без розголошення приїжджали до Києва у день відставки Валерія Залужного. Зокрема, серед гостей був й генеральний інспектор Бундесверу Карстен Броєр.

Вони прибули до Києва саме на запрошення Валерія Залужного. Того ж дня відбулася відставка Головнокомандувача.

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Таємний візит генералів

Зазначається, що 8 лютого до Києва прибули високопоставлені німецькі генерали – їх помітили в одному з готелів столиці. У відповідь на офіційний запит ЗМІ, Міноборони Німеччини підтвердило, що на той час в Україні перебували генерал-майор Крістіан Фройдінг та генеральний інспектор Бундесверу Карстен Броєр.

Броєр є одним із головних воєначальників країни та довірена особа міністра оборони Бориса Пісторіуса, а Фройдінг очолює робочу групу з координації допомоги Україні при німецькому оборонному відомстві.

Речниця Міноборони Німеччини повідомила, що військові прибули в Київ на запрошення ще тоді чинного Головнокомандувача Валерія Залужного. Про його звільнення стало відомо вже пізніше, ввечері.

У відомстві заявили, що метою їхнього візиту був "подальший обмін інформацією про поточні оборонні потреби та майбутні військові виклики".

Німеччина та війна в Україні