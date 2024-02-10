Немецкие генералы тайно приезжали в Киев в день отставки Залужного, – Bild

Высокопоставленные немецкие военные без разглашения приезжали в Киев в день отставки Валерия Залужного. В частности, среди гостей был и генеральный инспектор Бундесвера Карстен Бройер.

Они прибыли в Киев именно по приглашению Валерия Залужного. В тот же день состоялась отставка главнокомандующего.

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Тайный визит генералов

Отмечается, что 8 февраля в Киев прибыли высокопоставленные немецкие генералы – их заметили в одном из отелей столицы. В ответ на официальный запрос СМИ, Минобороны Германии подтвердило, что в то время в Украине находились генерал-майор Кристиан Фройдинг и генеральный инспектор Бундесвера Карстен Бройер.

Броер является одним из главных военачальников страны и доверенное лицо министра обороны Бориса Писториуса, а Фройдинг возглавляет рабочую группу по координации помощи Украине при немецком оборонном ведомстве.

Пресс-секретарь Минобороны Германии сообщила, что военные прибыли в Киев по приглашению еще тогда действующего главнокомандующего Валерия Залужного. О его увольнении стало известно уже позже, вечером.

В ведомстве заявили, что целью их визита был "дальнейший обмен информацией о текущих оборонных потребностях и будущих военных вызовах".

Германия и война в Украине