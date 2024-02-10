Они прибыли в Киев именно по приглашению Валерия Залужного. В тот же день состоялась отставка главнокомандующего.
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Тайный визит генералов
Отмечается, что 8 февраля в Киев прибыли высокопоставленные немецкие генералы – их заметили в одном из отелей столицы. В ответ на официальный запрос СМИ, Минобороны Германии подтвердило, что в то время в Украине находились генерал-майор Кристиан Фройдинг и генеральный инспектор Бундесвера Карстен Бройер.
Пресс-секретарь Минобороны Германии сообщила, что военные прибыли в Киев по приглашению еще тогда действующего главнокомандующего Валерия Залужного. О его увольнении стало известно уже позже, вечером.
В ведомстве заявили, что целью их визита был "дальнейший обмен информацией о текущих оборонных потребностях и будущих военных вызовах".
Германия и война в Украине
- Депутат Бундестага Родерих Кизеветтер заявил, что нужно сделать все, чтобы Украина могла бить по территории России. Он убеждает, что речь не только о нефтеперерабатывающих заводах, но и о возможности атаки на министерства, командные пункты и огневые точки. Он отметил увеличение поставок в Украину.
- Канцлер Германии Олаф Шольц очертил четыре основных шага, которые должны сделать союзники Украины для быстрого завершения войны. По его мнению, необходимо помогать Украине финансами и оружием, сохранять единство НАТО, избегать прямого конфликта Альянса и России, а также обеспечить коллективную оборону.
- Вице-премьер Ольга Стефанишина отмечает, что договор о гарантиях безопасности между Украиной и Германией может быть заключен уже в ближайшее время. Это может произойти во время Мюнхенской конференции по безопасности, что продлится с 16 по 18 февраля.