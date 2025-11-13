Пекельні бої точаться на Покровському та Лиманському напрямках: карта фронту 13 листопада
- На фронті зафіксовано 226 бойових зіткнень з російськими окупантами, зокрема інтенсивні бої на Покровському та Лиманському напрямках.
- Сили оборони України відбили численні атаки противника на різних напрямках, а саме 81 атаку на Покровському та 32 атаки на Лиманському напрямках.
Російські окупанти продовжують здійснювати численні атаки на українські позиції. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 226 бойових зіткнень.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
До теми Ніхто не штовхає на смерть заради руїн, – Зеленський про ситуацію і ризики в Покровську
Що відбувається на фронті станом на 13 листопада?
На Північно-Слобожанському та Курському напрямках минулої доби зафіксовано 3 бойових зіткнення. Противник завдав трьох авіаударів, скинувши вісім авіабомб, здійснив 212 артилерійських обстрілів, зокрема 14 – із реактивних систем залпового вогню.
На Південно-Слобожанському напрямку відбулося 18 бойових зіткнень у районах Вовчанська, Синельникового та у бік Дворічанського й Григорівки.
На Куп'янському напрямку за добу зафіксовано 9 атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника у бік Петропавлівки, Піщаного та Богуславки.
На Лиманському напрямку ворог атакував 32 рази, намагаючись просунутися вперед у районах населених пунктів Рідкодуб, Греківка, Карпівка, Зарічне, Новоселівка та в напрямках населених пунктів Новий Мир, Глущенкове, Новосергіївка, Ставки, Дробишеве, Коровій Яр, Лиман.
Чи були просування ворога біля Лимана: дивіться на карті
На Слов'янському напрямку противник 9 разів атакував позиції Сил оборони у районах Дронівки, Ямполя, Серебрянки та Виїмки.
На Краматорському напрямку противник, за уточненою інформацією, наступальних дій не проводив.
На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 24 атаки в районах населених пунктів Олександро-Шультине, Плещіївка, Щербинівка, Костянтинівка, Яблунівка, Русин Яр та в напрямках населених пунктів Бересток й Софіївка.
На Покровському напрямку наші захисники зупинили 81 атаку агресора у районах населених пунктів Шахове, Маяк, Новоекономічне, Нове Шахове, Родинське, Червоний Лиман, Мирноград, Новогродівка, Зелене, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новомиколаївка, Філія, Дачне та в напрямку Новопавлівки.
До речі, військовий оглядач Іван Тимочко розповів в етері 24 Каналу про наміри росіян щодо просування у Запорізькій області. Також противник, за словами військового оглядача, поставив перед собою завдання – відкриття нового стратегічного напрямку в районі населених пунктів Покровське, Олександрівка і Гуляйполе.
Яка ситуація біля Шахового: дивіться на карті
На Олександрівському напрямку Сили оборони відбили 15 ворожих штурмів поблизу населених пунктів Андріївка-Клевцове, Січневе, Соснівка, Вербове, Злагода, Олександроград, Степове, Рибне.
На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили шість ворожих атак в районі населеного пункту Зелений Гай. Ворог завдав авіаударів по Варварівці та Зеленому Гаю.
Що відбувається біля Зеленого Гаю: дивіться на карті
На Оріхівському напрямку окупанти 5 разів намагалися просунутись уперед на позиції наших військ у бік Приморського та Новоданилівки. Ворог успіху не мав.
На Придніпровському напрямку ворожі підрозділи здійснили дві марні спроби наближення до позицій наших підрозділів у напрямку Антонівського мосту.
На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.
Яка ситуація у районах Покровська та Рівнопілля з боями?
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що російські окупанти не контролюють місто Покровськ на Донеччині. Також, за словами генерала, про оперативне оточення угруповання Сил оборони України у місті не йдеться.
У Силах оборони Півдня України 12 листопада розповіли, що ЗСУ відійшли з Рівнопілля на Запоріжжі, щоб зберегти особовий склад. Просування противника на цьому напрямку зупинено.
Днем раніше Сили оборони Півдня повідомили, що українські військові відійшли з позицій біля населених пунктів Новоуспенівське, Нове, Охотниче, Успенівка та Новомиколаївка на Запоріжжі. Це сталося через інтенсивні обстріли з боку окупантів.