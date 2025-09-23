Українські оборонці продовжують стримувати наступ росіян. Протягом минулої доби, 22 вересня, на фронті зафіксовано 179 бойових зіткнень.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ. Противник завдав по позиціях українських підрозділів і населених пунктах 3 ракетних і 67 авіаційних ударів, застосувавши 4 ракети й скинувши 136 КАБів.

Яка ситуація на лінії зіткнення?

Ворог здійснив 4 888 обстрілів, з них 134 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 6 222 дронів-камікадзе.

У відповідь авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони України уразили 2 пункти управління, артилерійський засіб, склад боєприпасів, 6 районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та ще 2 інші важливі цілі загарбників.

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках відбулося 11 бойових зіткнень. Противник завдав 9 авіаційних ударів, скинувши 25 КАБів, а також здійснив 192 обстріли позицій українських військ і населених пунктів, зокрема 10 – із РСЗВ.

На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбили 12 атак противника в районах Вовчанська, Вовчанських Хуторів, Красного Першого, Западного та в бік Одрадного й Кутьківки.

На Куп'янському напрямку відбулося 4 атаки окупантів. Захисники відбивали штурмові дії в районах Куп'янська, Кіндрашівки та Піщаного.

На Лиманському напрямку ворог атакував 20 разів, намагаючись просунутися в районах населених пунктів Ольгівка, Новоєгорівка, Греківка, Середнє, Колодязі, Ставки, Шандриголове, Новомихайлівка, Дерилове, Торське, Зарічне та в бік Степового.

На Сіверському напрямку оборонці відбили 7 штурмів окупаційних військ поблизу Серебрянки та Виїмки.

На Краматорському напрямку зафіксовано 7 боєзіткнень у районі Майського та в бік Ступочок.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 17 атак у районах населених пунктів Плещіївка, Бересток, Катеринівка, Клебан-Бик, Русин Яр, Щербинівка, Полтавка та в напрямку Степанівки.

На Покровському напрямку відбулося 58 боєзіткнень у районах населених пунктів Никанорівка, Золотий Колодязь, Родинське, Червоний Лиман, Новоекономічне, Миролюбівка, Промінь, Вільне, Мирноград, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони зупинили 31 спробу ворога прорвати оборонні рубежі в районах населених пунктів Філія, Січневе, Шевченко, Соснівка, Новоіванівка, Тернове, Мирне, Березове, Новогригорівка, Новомиколаївка та в бік Іванівки.

На Гуляйпільському напрямку противник 3 рази атакував позиції Сил оборони в районі Полтавки.

На Оріхівському та Придніпровському напрямках окупанти наступальних дій не проводили.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

