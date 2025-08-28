Українські оборонці продовжують стримувати наступ росіян. Протягом минулої доби, 27 серпня, на фронті зафіксовано 139 бойових зіткнень.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ. За уточненою інформацією, противник завдав 84 авіаційних удари та скинув 154 керовані авіаційні бомби.

Яка ситуація на лінії зіткнення?

Окрім того, росіяни залучили для ураження 5 770 дронів-камікадзе, а також здійснили 5 177 артилерійських обстрілів по позиціях українських військ і населених пунктах, зокрема 86 – із РСЗВ.

У відповідь авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 4 райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, пункт управління, 4 гармати та склад боєприпасів противника.

Захисники продовжують стримувати загарбників на Північно-Слобожанському і Курському напрямках. Ворог завдав 17 авіаційних ударів, скинувши 33 КАБи, і здійснив 245 обстрілів, з яких 4 – із РСЗВ. Українські захисники зупинили 9 штурмових дій.

На Південно-Слобожанському напрямку агресор 5 разів атакував позиції українських захисників у районах населених пунктів Глибоке, Колодязне, Вовчанськ та Кам'янка.

На Куп'янському напрямку відбулося російських 6 атак. Наші оборонці зупинили штурмові дії противника у районі Куп'янська.

На Лиманському напрямку ворог атакував 20 разів. Намагався вклинитися в оборону в районах Новомихайлівки, Нового Миру, Зеленої Долини, Колодязів, Торського, Серебрянки та в напрямках Ямполя, Закітного, Дронівки й Шандриголового.

На Сіверському напрямку захисники успішно зупинили 3 атаки поблизу Федорівки, Григорівки та в напрямку Сіверська.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 9 атак у районах Плещіївки, Торецька, Щербинівки, Русиного Яру та Полтавки.

На Покровському напрямку захисники зупинили 41 штурмову дію в районах населених пунктів Володимирівка, Новоекономічне, Миролюбівка, Сухецьке, Лисівка, Удачне, Маяк, Котлине, Новомиколаївка, Молодецьке, Новоукраїнка та в напрямках населених пунктів Мирноград, Родинське, Промінь, Балаган, Новопавлівка, Червоний Лиман, Покровськ.

На Новопавлівському напрямку противник здійснив 21 атаку у районах населених пунктів Філія, Іванівка, Воскресенка, Запорізьке, Толстой, Андріївка-Клевцове, Піддубне, Комишуваха, Темирівка та в бік населених пунктів Січневе, Лісне.

На Краматорському, Гуляйпільському, Оріхівському, Придніпровському напрямках наступальних дій противника не зафіксовано.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

