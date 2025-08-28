На фронті майже 140 боєзіткнень, росіяни тиснуть під Покровськом: карта бойових дій 28 серпня
- Протягом 27 серпня на фронті зафіксовано 139 боєзіткнень, російські війська здійснили 5 177 обстрілів.
- Найбільше атак українські захисники відбивали на Покровському, Новопавлівському та Лиманському напрямках.
Українські оборонці продовжують стримувати наступ росіян. Протягом минулої доби, 27 серпня, на фронті зафіксовано 139 бойових зіткнень.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ. За уточненою інформацією, противник завдав 84 авіаційних удари та скинув 154 керовані авіаційні бомби.
Яка ситуація на лінії зіткнення?
Окрім того, росіяни залучили для ураження 5 770 дронів-камікадзе, а також здійснили 5 177 артилерійських обстрілів по позиціях українських військ і населених пунктах, зокрема 86 – із РСЗВ.
У відповідь авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 4 райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, пункт управління, 4 гармати та склад боєприпасів противника.
Захисники продовжують стримувати загарбників на Північно-Слобожанському і Курському напрямках. Ворог завдав 17 авіаційних ударів, скинувши 33 КАБи, і здійснив 245 обстрілів, з яких 4 – із РСЗВ. Українські захисники зупинили 9 штурмових дій.
На Південно-Слобожанському напрямку агресор 5 разів атакував позиції українських захисників у районах населених пунктів Глибоке, Колодязне, Вовчанськ та Кам'янка.
На Куп'янському напрямку відбулося російських 6 атак. Наші оборонці зупинили штурмові дії противника у районі Куп'янська.
На Лиманському напрямку ворог атакував 20 разів. Намагався вклинитися в оборону в районах Новомихайлівки, Нового Миру, Зеленої Долини, Колодязів, Торського, Серебрянки та в напрямках Ямполя, Закітного, Дронівки й Шандриголового.
На Сіверському напрямку захисники успішно зупинили 3 атаки поблизу Федорівки, Григорівки та в напрямку Сіверська.
На Торецькому напрямку ворог здійснив 9 атак у районах Плещіївки, Торецька, Щербинівки, Русиного Яру та Полтавки.
На Покровському напрямку захисники зупинили 41 штурмову дію в районах населених пунктів Володимирівка, Новоекономічне, Миролюбівка, Сухецьке, Лисівка, Удачне, Маяк, Котлине, Новомиколаївка, Молодецьке, Новоукраїнка та в напрямках населених пунктів Мирноград, Родинське, Промінь, Балаган, Новопавлівка, Червоний Лиман, Покровськ.
На Новопавлівському напрямку противник здійснив 21 атаку у районах населених пунктів Філія, Іванівка, Воскресенка, Запорізьке, Толстой, Андріївка-Клевцове, Піддубне, Комишуваха, Темирівка та в бік населених пунктів Січневе, Лісне.
На Краматорському, Гуляйпільському, Оріхівському, Придніпровському напрямках наступальних дій противника не зафіксовано.
На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.
- За минулу добу, 27 серпня, Сили оборони України ліквідували ще 880 окупантів. Тепер загальні втрати особового складу Росії – 1 079 630 осіб.
- У четвер, 28 серпня, унаслідок спільної операції Департаменту активних дій ГУР МОУ та спецпідрозділу ГУР "Примари" в Азовському морі неподалік тимчасово окупованого Криму уражено малий ракетний корабель держави-агресора проєкту 21631 "Буян-М" – носій крилатих ракет "Калібр".
- Уночі 28 серпня Росія комбіновано вдарила по Києву – станом на 12:20 відомо про 15 загиблих, серед яких 4 дитини.