Украинские защитники продолжают сдерживать наступление россиян. За прошедшие сутки, 27 августа, на фронте зафиксировано 139 боевых столкновений.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ. По уточненной информации, противник нанес 84 авиационных удара и сбросил 154 управляемые авиационные бомбы.

Какова ситуация на линии соприкосновения?

Кроме того, россияне привлекли для поражения 5 770 дронов-камикадзе, а также совершили 5 177 артиллерийских обстрелов по позициям украинских войск и населенных пунктах, в частности 86 – из РСЗО.

В ответ авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 4 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пункт управления, 4 пушки и склад боеприпасов противника.

Защитники продолжают сдерживать захватчиков на Северо-Слобожанском і Курском направлениях. Враг нанес 17 авиационных ударов, сбросив 33 КАБы, и совершил 245 обстрелов, из которых 4 – из РСЗО. Украинские защитники остановили 9 штурмовых действий.

На Южно-Слобожанском направлении агрессор 5 раз атаковал позиции украинских защитников в районах населенных пунктов Глубокое, Колодязное, Волчанск и Каменка.

На Купянском направлении произошло 6 российских атак. Наши защитники остановили штурмовые действия противника в районе Купянска.

На Лиманском направлении враг атаковал 20 раз. Пытался вклиниться в оборону в районах Новомихайловки, Нового Мира, Зеленой Долины, Колодезей, Торского, Серебрянки и в направлениях Ямполя, Закитного, Дроновки и Шандриголово.

На Северском направлении защитники успешно остановили 3 атаки вблизи Федоровки, Григорьевки и в направлении Северска.

На Торецком направлении враг совершил 9 атак в районах Плещеевки, Торецка, Щербиновки, Русиного Яра и Полтавки.

На Покровском направлении защитники остановили 41 штурмовое действие в районах населенных пунктов Владимировка, Новоэкономическое, Миролюбовка, Сухецкое, Лисовка, Удачное, Маяк, Котлино, Новониколаевка, Молодецкое, Новоукраинка и в направлениях населенных пунктов Мирноград, Родинское, Проминь, Балаган, Новопавловка, Красный Лиман, Покровск.

На Новопавловском направлении противник совершил 21 атаку в районах населенных пунктов Филия, Ивановка, Воскресенка, Запорожское, Толстой, Андреевка-Клевцово, Поддубное, Камышеваха, Темировка и в сторону населенных пунктов Сичневе, Лесное.

На Краматорском, Гуляйпольском, Ореховском, Приднепровском направлениях наступательных действий противника не зафиксировано.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

