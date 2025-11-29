Росіяни наступали на позиції по всій лінії: карта фронту на 29 листопада
- За минулу добу відбулося 311 бойових зіткнень з ворогом, росіяни застосовували дрони-камікадзе та артилерію.
- На різних напрямках фронту відбулося численні атаки, зокрема 82 штурми на Покровському напрямку та 56 атак на Олександрівському напрямку.
Росія продовжує жорстоку війну, війська ворога наступають на фронті. Бої одразу на кількох напрямках перебувають у гарячій фазі.
За минулу добу відбулося 311 боєзіткнень з ворогом. Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ. Противник вдарив по позиціях Сил оборони та населених пунктах двома ракетами, 50 керованими авіабомбами, здійснив 2998 артобстрілів та застосував 1721 дрон-камікадзе.
Як змінилася лінія фронту?
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках було чотири бойові зіткнення. Росіяни залучили для ураження п’ять керованих авіабомб, здійснив 189 обстрілів, зокрема 6 – із реактивних систем залпового вогню.
На Південно-Слобожанському напрямку противник атакував українські позиції 10 разів біля Вовчанська, Синельникового, Лиману та в напрямку Дворічанського й Колодязного.
На Куп’янському напрямку сталося 11 бойових зіткнень. Штурми вдалося зупинити біля Піщаного, Куп’янська, Петропавлівки та Кругляківки.
На Лиманському напрямку окупанти атакували 38 разів і намагалися вклинитися в нашу оборону у районах Греківки, Ольгівки, Твердохлібового, Шийківки, Дружелюбівки, Середнього, Карпівки, Дробишевого, Новоселівки, Коровиного Яру, Зарічного, Ставків, Торського та у бік Червоного Ставу.
Бойові дії на Лиманському напрямку: карта фронту
На Слов’янському напрямку ворог наступав 17 разів у районах Діброви, Ямполя, Дронівки, Васюківки та Сіверська.
На Краматорському напрямку Сили оборони зупинили чотири просування росіян у районах Часового Яру та Ступочок.
На Костянтинівському напрямку окупанти атакували 31 раз у районах Костянтинівки, Олександро-Шультиного, Плещіївки, Степанівки, Русиного Яру, Миколайпілля та Софіївки.
Ворог атакує Сили оборони на Костянтинівському напрямку: карта
На Покровському напрямку захисники не дали просунутися вперед і зупинили 82 штурми у районах Федорівки, Родинського, Білицького, Нового Шахового, Шахового, Новоекономічного, Никанорівки, Мирнограда, Гришиного, Звірового, Котлиного, Удачного, Молодецького, Новомиколаївки, Новопавлівки та у бік Дорожнього й Нового Донбасу.
До речі, як розповів в ефірі 24 Каналу речник Української добровольчої армії Сергій Братчук, ситуацію біля Покровська вдалося дещо стабілізувати завдяки спецопераціям українських сил. Росіяни з південної частини міста намагаються рухатися до центру, але не мають значних успіхів.
Ситуація на Покровському напрямку сьогодні: показуємо на карті
На Олександрівському напрямку противник здійснив 56 атак у районах Ялти, Толстого, Іванівки, Андріївки-Клевцового, Олександрограда, Січневого, Вороного, Соснівки, Степового, Вербового, Вишневого, Злагоди, Піддубного, Воскресенки, Привільного, Красногірського та Єгорівки.
На Гуляйпільському напрямку вдалося зупинити 17 спроб росіян просунутися вперед у бік Варварівки, Добропілля, Затишшя, а також у районах Гуляйполя та Зеленого.
На Оріхівському напрямку ворог намагався 11 разів просунутися на позиції українських військ у районах Степового, Щербаків, Приморського, Новоандріївки та Кам’янського.
На Придніпровському напрямку було дві атаки окупантів у напрямку Антонівського мосту, однак успіху вони там не мали.
Що відбувалося на фронті останнім часом?
За добу Сили оборони знову уразили ворога. Втрати загарбників склали 910 осіб. Ракетні війська та артилерія влучили по району зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та завдали удару по двох артилерійських підрозділах ворога.
За тиждень українські війська успішно знищили на Покровському напрямку окупантів та зачистили територію площею 11,5 квадратних кілометрів.
За даними DeepState, минулої доби ворог просунувся поблизу Рівнопілля та Гуляйполя.