Війна в Україні триває вже 1318 діб і за цей час Сили оборони не зупинялися перед ворожими атаками та наступами. Захисники намагаються утримувати кожен сантиметр нашої землі, яку поступово звільняють від окупантів.

За вчора на фронті сталося 162 боєзіткнення. Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Яка ситуація на фронті станом на 3 жовтня?

Росіяни завдали по позиціях ЗСУ та населених пунктах 70 авіаційних ударів та здійснили 4606 обстрілів, 104 з яких – із реактивних систем залпового вогню.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках військові змогли зупинити 5 атак росіян. Ворог скинув на територію 17 керованих авіабомб та здійснив 149 артилерійських обстрілів.

На Південно-Слобожанському напрямку українські оборонці зупинили 9 атак противника в районах Вовчанська, Вовчанських Хуторів, Кам’янки та в бік Колодязного та Нововасилівки.

На Куп’янському напрямку зафіксовано три ворожі атаки. Вдалося зупинити штурми ворога в напрямку населених пунктів Куп’янськ та Богуславка.

На Лиманському напрямку ворог атакував 13 разів та намагався прорвати оборону поблизу Карпівки, Колодязів, Шандриголового, Торського, Греківки та в бік населеного пункту Дробишеве.

На Сіверському напрямку противник атакував 8 разів поблизу Ямполя, Серебрянки, Виїмки та Івано-Дар’ївки.

На Краматорському напрямку Сили оборони взяли участь у двох бойових зіткненнях. Загарбник намагався просуватись в районах Часового Яру та Предтечиного.

На Торецькому напрямку відбулося 17 атак окупантів у районах Олександро-Шультиного, Торецька, Щербинівки, Іванопілля, Олександро-Калинового, Русиного Яру та Полтавки.

На Покровському напрямку вдалося зупинити 48 штурмів росіян у районах населених пунктів Володимирівка, Нове Шахове, Родинське, Новоекономічне, Червоний Лиман, Промінь, Звірове, Котлине, Удачне, Новомиколаївка, Молодецьке, Горіхове, Новоукраїнка та у напрямку Покровська й Філії.

На Новопавлівському напрямку окупанти атакували 28 разів у районах Новомиколаївки, Новогригорівки, Новохатського, Комишувахи, Соснівки, Нововасилівського, Січневого, Березового.

На Гуляйпільському напрямку за добу відбулося п’ять бойових зіткнень з ворогом у районі населеного пункту Полтавка.

На Оріхівському напрямку росіяни намагалися тричі просуватися поблизу Степового та Кам’янки

На Придніпровському напрямку підрозділи Сил оборони відбили чотири ворожі штурми в напрямку Антонівського мосту.

