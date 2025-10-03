Война в Украине продолжается уже 1318 суток и за это время Силы обороны не останавливались перед вражескими атаками и наступлениями. Защитники пытаются удерживать каждый сантиметр нашей земли, которую постепенно освобождают от оккупантов.

За вчера на фронте произошло 162 боестолкновения. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Какова ситуация на фронте по состоянию на 3 октября?

Россияне нанесли по позициям ВСУ и населенным пунктам 70 авиационных ударов и совершили 4606 обстрелов, 104 из которых – из реактивных систем залпового огня.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях военные смогли остановить 5 атак россиян. Враг сбросил на территорию 17 управляемых авиабомб и совершил 149 артиллерийских обстрелов.

На Южно-Слобожанском направлении украинские защитники остановили 9 атак противника в районах Волчанска, Волчанских Хуторов, Каменки и в сторону Колодязного и Нововасильевки.

На Купянском направлении зафиксировано три вражеские атаки. Удалось остановить штурмы врага в направлении населенных пунктов Купянск и Богуславка.

На Лиманском направлении враг атаковал 13 раз и пытался прорвать оборону вблизи Карповки, Колодязов, Шандриголово, Торского, Грековки и в сторону населенного пункта Дробышево.

На Северском направлении противник атаковал 8 раз вблизи Ямполя, Серебрянки, Выемки и Ивано-Дарьевки.

На Краматорском направлении Силы обороны приняли участие в двух боевых столкновениях. Захватчик пытался продвигаться в районах Часового Яра и Предтечино.

На Торецком направлении состоялось 17 атак оккупантов в районах Александро-Шультино, Торецка, Щербиновки, Иванополье, Александро-Калинового, Русиного Яра и Полтавки.

На Покровском направлении удалось остановить 48 штурмов россиян в районах населенных пунктов Владимировка, Новое Шахово, Родинское, Новоэкономическое, Красный Лиман, Луч, Зверево, Котлиное, Удачное, Новониколаевка, Молодецкое, Ореховое, Новоукраинка и в направлении Покровска и Филиала.

На Новопавловском направлении оккупанты атаковали 28 раз в районах Новониколаевки, Новогригорьевки, Новохатского, Камышевахи, Сосновки, Нововасильевского, Январского, Березового.

На Гуляйпольском направлении за сутки произошло пять боевых столкновений с врагом в районе населенного пункта Полтавка.

На Ореховском направлении россияне пытались трижды продвигаться вблизи Степного и Каменки

На Приднепровском направлении подразделения Сил обороны отбили четыре вражеских штурма в направлении Антоновского моста.

