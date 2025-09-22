Російська армія за останню добу на фронті мала частковий успіх на одному з напрямків у Харківській області. Також ворогу вдалося просунутися на 2 відтинках лінії зіткнення у Донецькій області.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на американський Інститут вивчення війни.

Що змінилося на лінії фронту на 22 вересня?

21 вересня російські війська продовжили наступальні операції на півночі Сумської області , але не просунулися вперед.

, але не просунулися вперед. Росіяни продовжували наступальні операції на півночі Харківської області , але не просувалися вперед. Окупанти атакували на північний схід від Харкова поблизу Вовчанська та Синельникового, а також у напрямку Бочкового.

, але не просувалися вперед. Окупанти атакували на північний схід від Харкова поблизу Вовчанська та Синельникового, а також у напрямку Бочкового. Російські війська атакували на схід від Великого Бурлука у напрямку Одрадного, але не просунулися вперед.

у напрямку Одрадного, але не просунулися вперед. Загарбники нещодавно просунулися на Куп'янському напрямку. Російські війська, ймовірно, захопили Кіндрашівку, що на північ від Куп'янська.

Голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан в етері 24 Каналу розповів, що в росіян наразі стоїть мета взяти під контроль Куп'янськ і Куп'янськ-Вузловий. За словами експерта, угрупованню ворога на цьому напрямку це б дуже допомогло, адже росіяни могли б потенційно відновити залізничне сполучення вздовж лінії фронту з півночі на південь.

20 та 21 вересня російські війська продовжували наступальні операції на північний схід від Борової поблизу Нової Кругляківки та на південний схід від Борової поблизу Греківки, але не просунулися вперед.

поблизу Нової Кругляківки та на південний схід від Борової поблизу Греківки, але не просунулися вперед. Росіяни продовжили наступальні операції на Лиманському напрямку , але підтвердженого прогресу не досягли. 20 та 21 вересня російські війська атакували поблизу Шандриголового, Дерилового та Новоселівки та у напрямку Дробишева, біля Новомихайлівки, Нового Миру, у напрямку Ставок, поблизу Колодязів, Торського, Ямполя та в районі Серебрянського лісництва.

, але підтвердженого прогресу не досягли. 20 та 21 вересня російські війська атакували поблизу Шандриголового, Дерилового та Новоселівки та у напрямку Дробишева, біля Новомихайлівки, Нового Миру, у напрямку Ставок, поблизу Колодязів, Торського, Ямполя та в районі Серебрянського лісництва. 21 вересня російські війська продовжили наступальні операції на Сіверському напрямку, але не просунулися вперед. Окупанти атакували поблизу Дронівки, Серебрянки, Виїмки та Переїзного.

Ситуація на фронті станом на 22 вересня 2025 року / Карти ISW

Російські війська продовжили наступальні операції на тактичному напрямку Костянтинівка – Дружківка , але не просунулися вперед. Окупанти наступали біля Часового Яру, Торецька, Щербинівки, Плещіївки, Іванопілля, Степанівки, Яблунівки, Берестка, Русиного Яру, Полтавки, Софіївки та Володимирівки

, але не просунулися вперед. Окупанти наступали біля Часового Яру, Торецька, Щербинівки, Плещіївки, Іванопілля, Степанівки, Яблунівки, Берестка, Русиного Яру, Полтавки, Софіївки та Володимирівки 21 вересня російські війська продовжили наступальні операції в тактичному районі Добропілля , але не просунулися вперед.

, але не просунулися вперед. Росіяни нещодавно просунулися на Покровському напрямку . Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 21 вересня, свідчать, що російські війська нещодавно просунулися на захід від Новоекономічного вздовж автомагістралі Т-0504 Костянтинівка – Покровськ.

. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 21 вересня, свідчать, що російські війська нещодавно просунулися на захід від Новоекономічного вздовж автомагістралі Т-0504 Костянтинівка – Покровськ. Окупанти продовжили наступальні операції на Новопавлівському напрямку , але не просунулися вперед. Російські війська атакували в напрямку самої Новопавлівки, а також біля Дачного, Філії й у районі Зеленого Гаю.

, але не просунулися вперед. Російські війська атакували в напрямку самої Новопавлівки, а також біля Дачного, Філії й у районі Зеленого Гаю. Росіяни нещодавно просунулися на Великомихайлівському напрямку . Російські війська, ймовірно, захопили Січневе (на схід від Великомихайлівки).

. Російські війська, ймовірно, захопили Січневе (на схід від Великомихайлівки). Загарбники атакували на сході та заході Запорізької області, а також на Херсонському напрямку, але не мали жодних успіхів.

