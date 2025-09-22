Окупанти просунулися на Харківщині та Донеччині: огляд і карти фронту від ISW
- Російські війська мали частковий успіх на Харківщині, зокрема захопили Кіндрашівку на північ від Куп'янська.
- Окупанти просунулися на Покровському напрямку, зокрема на захід від Новоекономічного вздовж автомагістралі Т-0504, а також на Великомихайлівському напрямку.
Російська армія за останню добу на фронті мала частковий успіх на одному з напрямків у Харківській області. Також ворогу вдалося просунутися на 2 відтинках лінії зіткнення у Донецькій області.
Що змінилося на лінії фронту на 22 вересня?
- 21 вересня російські війська продовжили наступальні операції на півночі Сумської області, але не просунулися вперед.
- Росіяни продовжували наступальні операції на півночі Харківської області, але не просувалися вперед. Окупанти атакували на північний схід від Харкова поблизу Вовчанська та Синельникового, а також у напрямку Бочкового.
- Російські війська атакували на схід від Великого Бурлука у напрямку Одрадного, але не просунулися вперед.
- Загарбники нещодавно просунулися на Куп'янському напрямку. Російські війська, ймовірно, захопили Кіндрашівку, що на північ від Куп'янська.
Голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан в етері 24 Каналу розповів, що в росіян наразі стоїть мета взяти під контроль Куп'янськ і Куп'янськ-Вузловий. За словами експерта, угрупованню ворога на цьому напрямку це б дуже допомогло, адже росіяни могли б потенційно відновити залізничне сполучення вздовж лінії фронту з півночі на південь.
- 20 та 21 вересня російські війська продовжували наступальні операції на північний схід від Борової поблизу Нової Кругляківки та на південний схід від Борової поблизу Греківки, але не просунулися вперед.
- Росіяни продовжили наступальні операції на Лиманському напрямку, але підтвердженого прогресу не досягли. 20 та 21 вересня російські війська атакували поблизу Шандриголового, Дерилового та Новоселівки та у напрямку Дробишева, біля Новомихайлівки, Нового Миру, у напрямку Ставок, поблизу Колодязів, Торського, Ямполя та в районі Серебрянського лісництва.
- 21 вересня російські війська продовжили наступальні операції на Сіверському напрямку, але не просунулися вперед. Окупанти атакували поблизу Дронівки, Серебрянки, Виїмки та Переїзного.
Ситуація на фронті станом на 22 вересня 2025 року / Карти ISW
- Російські війська продовжили наступальні операції на тактичному напрямку Костянтинівка – Дружківка, але не просунулися вперед. Окупанти наступали біля Часового Яру, Торецька, Щербинівки, Плещіївки, Іванопілля, Степанівки, Яблунівки, Берестка, Русиного Яру, Полтавки, Софіївки та Володимирівки
- 21 вересня російські війська продовжили наступальні операції в тактичному районі Добропілля, але не просунулися вперед.
- Росіяни нещодавно просунулися на Покровському напрямку. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 21 вересня, свідчать, що російські війська нещодавно просунулися на захід від Новоекономічного вздовж автомагістралі Т-0504 Костянтинівка – Покровськ.
- Окупанти продовжили наступальні операції на Новопавлівському напрямку, але не просунулися вперед. Російські війська атакували в напрямку самої Новопавлівки, а також біля Дачного, Філії й у районі Зеленого Гаю.
- Росіяни нещодавно просунулися на Великомихайлівському напрямку. Російські війська, ймовірно, захопили Січневе (на схід від Великомихайлівки).
- Загарбники атакували на сході та заході Запорізької області, а також на Херсонському напрямку, але не мали жодних успіхів.
Що розповідали про ситуацію на фронті військові?
Речник ОСУВ "Дніпро" Віктор Трегубов розповідав, що російські загарбники прагнуть закріпитися у Дніпропетровській області. Наразі там є так звана "сіра зона".
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський наголошував, що внаслідок контрнаступу на Добропільському напрямку українським військовим вдалося повернути під контроль 7 населених пунктів, ще 9 були зачищені від ДРГ ворога. За час операції було звільнено 160 квадратних кілометрів території.
Окрім того, в ОСУВ "Дніпро" розповідали, що російські війська активізували наступальні дії на Харківщині, зокрема в напрямку Липців. Окупанти також не полишають спроб закріпитися в районі Куп'янська.