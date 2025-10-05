Розпочалася та триває 1320 доба широкомасштабної збройної агресії Росії. Протягом минулої доби на фронті відбулося 188 бойових зіткнень. Найбільше атак зафіксували на Покровському напрямку.

Утім, українські військові продовжують стримувати наступ ворога на різних ділянках фронту. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Яка ситуація на фронті 5 жовтня?

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбили 7 атак росіян. На Південно-Слобожанському напрямку наші війська зупинили 12 атак в районі Вовчанська та в бік Липців, Синельникового, Колодязного та Кутьківки.

На Куп’янському напрямку відбулося 4 атаки. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника у районах населених пунктів Куп’янськ, Петропавлівка та Степова Новоселівка.

На Лиманському напрямку ворог атакував 19 разів поблизу населених пунктів Шандриголове, Рідкодуб, Середнє, Карпівка, Новоселівка, Торське та в напрямку Дробишевого.

Ворог атакував біля Рідкодуба: дивіться на карті

На Сіверському напрямку Сили оборони відбили 12 атак противника поблизу Григорівки, Серебрянки, Сіверська та у бік Ямполя й Дронівки.

На Краматорському напрямку відбулося 2 боєзіткнення. Загарбник намагався просуватись в районі Предтечиного.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 12 атак в районах населених пунктів Щербинівка, Плещіївка, Торецьк, Полтавка, Русин Яр, Олександро-Шультине та у напрямку Іванопілля.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 60 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Володимирівка, Шахове, Золотий Колодязь, Родинське, Звірове, Никанорівка, Червоний Лиман, Промінь, Лисівка, Котлине, Удачне, Дачне, Миролюбівка, Миколаївка, Філія та в напрямку Мирнограду.

Противник активізувався біля Удачного: дивіться на карті

На Новопавлівському напрямку противник вчора здійснив 34 атаки у районах населених пунктів Соснівка, Зелений Гай, Вороне, Січневе, Ялта, Піддубне, Новомиколаївка, Тернове, Нововасилівка, Новогригорівка та Вербове.

Росіяни тиснуть на Зелений Гай: дивіться на карті

На Гуляйпільському напрямку зафіксовано 1 боєзіткнення у районі населеного пункту Полтавка.

На Оріхівському напрямку відбулося 1 бойове зіткнення, противник намагався просунутися в напрямку Новоданилівки.

На Придніпровському напрямку українські підрозділи відбили 3 ворожі атаки у напрямку Антонівського мосту.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Що відбувається на полі бою?