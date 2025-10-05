На фронте почти 190 боестолкновений, треть из них возле Покровска: карта боевых действий на 5 октября
- За минувшие сутки на фронте произошло 188 боевых столкновений.
- Больше всего атак зафиксировано на Покровском направлении.
Начались и продолжаются 1320 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии России. За прошедшие сутки на фронте произошло 188 боевых столкновений. Больше всего атак зафиксировали на Покровском направлении.
Впрочем, украинские военные продолжают сдерживать наступление врага на разных участках фронта. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Какая ситуация на фронте 5 октября?
На Северо-Слобожанском і Курском направлениях отбили 7 атак россиян. На Южно-Слобожанском направлении наши войска остановили 12 атак в районе Волчанска и в сторону Липцов, Синельниково, Колодязного и Кутьковки.
На Купянском направлении произошло 4 атаки. Наши защитники отражали штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Купянск, Петропавловка и Степная Новоселовка.
На Лиманском направлении враг атаковал 19 раз вблизи населенных пунктов Шандриголовое, Редкодуб, Среднее, Карповка, Новоселовка, Торское и в направлении Дробышево.
Враг атаковал возле Редкодуба: смотрите на карте
На Северском направлении Силы обороны отбили 12 атак противника вблизи Григорьевки, Серебрянки, Северска и в сторону Ямполя и Дроновки.
На Краматорском направлении произошло 2 боестолкновения. Захватчик пытался продвигаться в районе Предтечино.
На Торецком направлении враг совершил 12 атак в районах населенных пунктов Щербиновка, Плещеевка, Торецк, Полтавка, Русин Яр, Александро-Шультино и в направлении Иванополье.
На Покровском направлении наши защитники остановили 60 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Владимировка, Шаховое, Золотой Колодец, Родинское, Зверево, Никаноровка, Красный Лиман, Луч, Лысовка, Котлиное, Удачное, Дачное, Миролюбовка, Николаевка, Филиал и в направлении Мирнограда.
Противник активизировался возле Удачного: смотрите на карте
На Новопавловском направлении противник вчера совершил 34 атаки в районах населенных пунктов Сосновка, Зеленый Гай, Вороное, Январское, Ялта, Поддубное, Новониколаевка, Терновое, Нововасильевка, Новогригорьевка и Вербовое.
Россияне давят на Зеленый Гай: смотрите на карте
На Гуляйпольском направлении зафиксировано 1 боестолкновение в районе населенного пункта Полтавка.
На Ореховском направлении произошло 1 боевое столкновение, противник пытался продвинуться в направлении Новоданиловки.
На Приднепровском направлении украинские подразделения отбили 3 вражеские атаки в направлении Антоновского моста.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
Что происходит на поле боя?
- Представитель Сил обороны Юга сообщал, что оккупанты пытаются создать плацдарм для огневого воздействия на окраины и логистические пути областного центра Запорожья. Для этого российская армия хочет с востока обойти поселок Степногорск.
- Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщал, что в районе населенного пункта Ямполь Донецкой области стабилизирована. Подразделения ССО, частей Сухопутных войск ВСУ и Нацгвардии проводят в поселке ударно-поисковые действия.
- Сложной остается ситуация на Добропольском направлении, враг может заходить в тыл к украинским подразделениям. Линия фронта довольно хаотичная и нечеткая. Силы обороны продолжают освобождать населенные пункты на этом направлении.