Впрочем, украинские военные продолжают сдерживать наступление врага на разных участках фронта. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Какая ситуация на фронте 5 октября?
На Северо-Слобожанском і Курском направлениях отбили 7 атак россиян. На Южно-Слобожанском направлении наши войска остановили 12 атак в районе Волчанска и в сторону Липцов, Синельниково, Колодязного и Кутьковки.
На Купянском направлении произошло 4 атаки. Наши защитники отражали штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Купянск, Петропавловка и Степная Новоселовка.
На Лиманском направлении враг атаковал 19 раз вблизи населенных пунктов Шандриголовое, Редкодуб, Среднее, Карповка, Новоселовка, Торское и в направлении Дробышево.
На Северском направлении Силы обороны отбили 12 атак противника вблизи Григорьевки, Серебрянки, Северска и в сторону Ямполя и Дроновки.
На Краматорском направлении произошло 2 боестолкновения. Захватчик пытался продвигаться в районе Предтечино.
На Торецком направлении враг совершил 12 атак в районах населенных пунктов Щербиновка, Плещеевка, Торецк, Полтавка, Русин Яр, Александро-Шультино и в направлении Иванополье.
На Покровском направлении наши защитники остановили 60 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Владимировка, Шаховое, Золотой Колодец, Родинское, Зверево, Никаноровка, Красный Лиман, Луч, Лысовка, Котлиное, Удачное, Дачное, Миролюбовка, Николаевка, Филиал и в направлении Мирнограда.
На Новопавловском направлении противник вчера совершил 34 атаки в районах населенных пунктов Сосновка, Зеленый Гай, Вороное, Январское, Ялта, Поддубное, Новониколаевка, Терновое, Нововасильевка, Новогригорьевка и Вербовое.
На Гуляйпольском направлении зафиксировано 1 боестолкновение в районе населенного пункта Полтавка.
На Ореховском направлении произошло 1 боевое столкновение, противник пытался продвинуться в направлении Новоданиловки.
На Приднепровском направлении украинские подразделения отбили 3 вражеские атаки в направлении Антоновского моста.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
Что происходит на поле боя?
- Представитель Сил обороны Юга сообщал, что оккупанты пытаются создать плацдарм для огневого воздействия на окраины и логистические пути областного центра Запорожья. Для этого российская армия хочет с востока обойти поселок Степногорск.
- Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщал, что в районе населенного пункта Ямполь Донецкой области стабилизирована. Подразделения ССО, частей Сухопутных войск ВСУ и Нацгвардии проводят в поселке ударно-поисковые действия.
- Сложной остается ситуация на Добропольском направлении, враг может заходить в тыл к украинским подразделениям. Линия фронта довольно хаотичная и нечеткая. Силы обороны продолжают освобождать населенные пункты на этом направлении.