Впрочем, украинские военные продолжают сдерживать наступление врага на разных участках фронта. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

На Северо-Слобожанском і Курском направлениях отбили 7 атак россиян. На Южно-Слобожанском направлении наши войска остановили 12 атак в районе Волчанска и в сторону Липцов, Синельниково, Колодязного и Кутьковки.

На Купянском направлении произошло 4 атаки. Наши защитники отражали штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Купянск, Петропавловка и Степная Новоселовка.

На Лиманском направлении враг атаковал 19 раз вблизи населенных пунктов Шандриголовое, Редкодуб, Среднее, Карповка, Новоселовка, Торское и в направлении Дробышево.

На Северском направлении Силы обороны отбили 12 атак противника вблизи Григорьевки, Серебрянки, Северска и в сторону Ямполя и Дроновки.

На Краматорском направлении произошло 2 боестолкновения. Захватчик пытался продвигаться в районе Предтечино.

На Торецком направлении враг совершил 12 атак в районах населенных пунктов Щербиновка, Плещеевка, Торецк, Полтавка, Русин Яр, Александро-Шультино и в направлении Иванополье.

На Покровском направлении наши защитники остановили 60 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Владимировка, Шаховое, Золотой Колодец, Родинское, Зверево, Никаноровка, Красный Лиман, Луч, Лысовка, Котлиное, Удачное, Дачное, Миролюбовка, Николаевка, Филиал и в направлении Мирнограда.

На Новопавловском направлении противник вчера совершил 34 атаки в районах населенных пунктов Сосновка, Зеленый Гай, Вороное, Январское, Ялта, Поддубное, Новониколаевка, Терновое, Нововасильевка, Новогригорьевка и Вербовое.

На Гуляйпольском направлении зафиксировано 1 боестолкновение в районе населенного пункта Полтавка.

На Ореховском направлении произошло 1 боевое столкновение, противник пытался продвинуться в направлении Новоданиловки.

На Приднепровском направлении украинские подразделения отбили 3 вражеские атаки в направлении Антоновского моста.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Что происходит на поле боя?