Росіяни атакували на більшості напрямах фронту: карта бойових дій на 7 грудня

Росіяни намагаються прорвати оборону на більшості напрямків фронту. Проте українські захисники вкотре стримують штурми ворога.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Яка ситуація на фронті на 7 грудня?

Минулої доби Генштаб зафіксував 161 боєзіткнення на фронті. Крім того, противник завдав двох ракетних та 60 авіаударів, застосував 57 ракет й скинув 143 КАБи.

Найбільше ударів з авіації противника припало на Запорізьку та Херсонські області. Натомість авіація Сил оборони уразила чотири райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки Росії, додали в Генштабі ЗСУ.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках противник завдав одного авіаудару, загалом скинув чотири КАБи, та здійснив 165 обстрілів, зокрема три – із РСЗВ.

На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони зупинили шість атак противника в районах Вовчанська, Синельникового та у бік Ізбицького й Колодязного.

На Куп'янському напрямку відбулося дев'ять атак загарбників. Наші оборонці відбили штурми росіян у напрямках Петропавлівки, Піщаного та Колісниківки.

На Лиманському напрямку ворог штурмував 13 разів, намагаючись вклинитися в оборону України біля Греківки, Середнього, Твердохлібового, Зарічного та в напрямках Новоселівки, Дробишевого, Новосергіївки, Нового Миру та Ставків.

На Слов'янському напрямку Сили оборони відбили 13 атак противника поблизу Ямполя, Дронівки, Серебрянки, Сіверська та Федорівки.

На Краматорському напрямку відбулося одне бойове зіткнення поблизу Міньківки.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 23 атаки біля Костянтинівки, Іванопілля, Олександро-Шультиного, Щербинівки, Плещіївки та в бік Степанівки, Софіївки й Берестоку.

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 45 штурмів в бік Нового Шахового, Новопавлівки та у районах населених пунктів Гришине, Червоний Лиман, Родинське, Мирноград, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне.

На Олександрівському напрямку противник вчора здійснив 16 атак у районах населених пунктів Ялта, Іванівка, Зелений Гай, Вороне, Рибне, Олександроград, Соснівка, Степове, Успенівка, Павлівка та в напрямку Данилівки.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили 14 атак росіян в районі населених пунктів Гуляйполе, Солодке та в напрямку Добропілля.

На Оріхівському напрямку ворог здійснив одну спробу прорвати оборону наших захисників біля Степового.

На Придніпровському напрямку противник наступальних дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

