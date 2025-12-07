Россияне атаковали на большинстве направлениях фронта: карта боевых действий на 7 декабря

Россияне пытаются прорвать оборону на большинстве направлений фронта. Однако украинские защитники в очередной раз сдерживают штурмы врага.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Смотрите также "Это только в анонсах и мечтах россиян": в Группировке объединенных сил описали бои возле Купянска

Какова ситуация на фронте на 7 декабря?

За прошедшие сутки Генштаб зафиксировал 161 боестолкновение на фронте. Кроме того, противник нанес два ракетных и 60 авиаударов, применил 57 ракет и сбросил 143 КАБа.

Больше всего ударов с авиации противника пришлось на Запорожскую и Херсонскую области. Зато авиация Сил обороны поразила четыре района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники России, добавили в Генштабе ВСУ.

На Северо-Слобожанском і Курском направлениях противник нанес один авиаудар, в общем сбросил четыре КАБа, и совершил 165 обстрелов, в том числе три – из РСЗО.

На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны остановили шесть атак противника в районах Волчанска, Синельниково и в сторону Избицкого и Колодязного.

На Купянском направлении состоялось девять атак захватчиков. Наши защитники отбили штурмы россиян в направлениях Петропавловки, Песчаного и Колесниковки.

Какая ситуация на Харьковщине: смотрите на карте

На Лиманском направлении враг штурмовал 13 раз, пытаясь вклиниться в оборону Украины у Грековки, Среднего, Твердохлебового, Заречного и в направлениях Новоселовки, Дробышево, Новосергиевки, Нового Мира и Ставков.

На Славянском направлении Силы обороны отбили 13 атак противника вблизи Ямполя, Дроновки, Серебрянки, Северска и Федоровки.

На Краматорском направлении произошло одно боевое столкновение вблизи Миньковки.

На Константиновском направлении враг совершил 23 атаки возле Константиновки, Иванополье, Александро-Шультино, Щербиновки, Плещеевки и в сторону Степановки, Софиевки и Берестока.

Атаки на Константиновском направлении: смотрите на карте

На Покровском направлении украинские защитники остановили 45 штурмов в сторону Нового Шахматного, Новопавловки и в районах населенных пунктов Гришино, Красный Лиман, Родинское, Мирноград, Котлино, Удачное, Молодецкое, Дачное.

Ситуация на Покровском направлении: смотрите на карте

На Александровском направлении противник вчера совершил 16 атак в районах населенных пунктов Ялта, Ивановка, Зеленый Гай, Вороное, Рыбное, Александроград, Сосновка, Степное, Успеновка, Павловка и в направлении Даниловки.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отбили 14 атак россиян в районе населенных пунктов Гуляйполе, Сладкое и в направлении Доброполья.

Где атаковал враг в Запорожье: смотрите на карте

На Ореховском направлении враг совершил одну попытку прорвать оборону наших защитников у Степного.

На Приднепровском направлении противник наступательных действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Какие последние изменения на фронте?