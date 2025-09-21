Кремль і його військо не полишає наміру захопити українські території. В ISW аналітики проаналізували, як змінилася лінія фронту протягом останньої доби.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на американський інститут вивчення війни (ISW). Дивіться також Плани ворога зірвані: Сили оборони створили 3 кільця оточення росіян на Покровському напрямку Як змінилася ситуація на фронті 21 вересня? ЗСУ нещодавно просунулися на півночі Сумської області . Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 20 вересня, свідчать про те, що українські війська просунулися на північний схід від Кіндратівки (на північ від міста Суми).

Водночас російські війська нещодавно просунулися на півночі Харківської області. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 20 вересня, вказують на те, що окупанти просунулися до Вовчанського нафтоекстракційного заводу у західному Вовчанську (на північний схід від Харкова).

Загарбники продовжили наступальні операції на напрямку Великого Бурлука, на Куп'янському напрямку, але підтвердженого прогресу не досягли.

Армія Кремля також продовжила наступальні операції на Боровському напрямку, але не просунулася вперед.

Солдати країни-агресорки нещодавно просунулися на Лиманському напрямку. Відповідно до геолокаційних відеозаписів, російські війська нещодавно просунулися в межах східного Шандриголова (на північний захід від Лимана). Огляд фронту від ISW / Карти Інституту вивчення війни Російські війська також продовжили наступальні операції на Сіверському напрямку, але підтвердженого прогресу не досягли.

Окупанти продовжили наступальні операції і на тактичному напрямку Костянтинівка-Дружківка й в тактичному районі Добропілля, але не просунулися вперед.

Українські та російські війська нещодавно просунулися на Покровському напрямку. Аналітики пишуть, що 19 та 20 вересня російські мілблогери визнали, що українські війська нещодавно просунулися до північної околиці Новоторецького та на захід від Бойківки (обидва на північний схід від Покровська). Також геолокаційні відеозаписи, опубліковані 19 вересня, свідчать про те, що російські загарбники нещодавно просунулися у західній частині Новоекономічного (на північний схід від Покровська).

Війська противника продовжили наступальні операції на Новопавлівському напрямку, але підтвердженого прогресу не досягли.

Російські війська нещодавно просунулися у Великомихайлівському напрямку.

Ворожа армія продовжила наступальні операції на сході й заході Запорізької області, але не просунулися вперед.

Днями російські війська продовжували наступ на Херсонському напрямку, зокрема поблизу Антонівського залізничного та автомобільного мостів (на схід від Херсона). Дивіться також Втрати перевищують поповнення: в ЦПД розповіли про проблеми з мобілізацією в Росії Яка ситуація на фронті: останні новини Пізно ввечері 20 вересня аналітики DeepState оновили мапу. За їхніми даними, ворог просунувся у Березовому, Новоекономічному, біля Новоіванівки та Романівки.

Відповідно до ранкового зведення Генштабу ЗСУ 20 вересня протягом доби 19 вересня зафіксовано 165 бойових зіткнень, найбільше ворог штурмує на Покровському напрямку. На різних напрямках, таких як Північно-Слобожанський, Курський, Лиманський і Торецький, також відбувалися численні атаки, водночас на Гуляйпільському напрямку агресор не проводив наступальних дій.

До слова, втрати російських загарбників за 19 вересня склали 1070 осіб. Також ЗСУ знешкодили один танк, дві бойові броньовані машини, 31 артилерійську систему, 365 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 124 одиниці автомобільної техніки та одну важку вогнеметну систему окупантів.