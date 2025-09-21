Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на американський інститут вивчення війни (ISW).

Огляд фронту від ISW / Карти Інституту вивчення війни

Пізно ввечері 20 вересня аналітики DeepState оновили мапу. За їхніми даними, ворог просунувся у Березовому, Новоекономічному, біля Новоіванівки та Романівки.

Відповідно до ранкового зведення Генштабу ЗСУ 20 вересня протягом доби 19 вересня зафіксовано 165 бойових зіткнень, найбільше ворог штурмує на Покровському напрямку. На різних напрямках, таких як Північно-Слобожанський, Курський, Лиманський і Торецький, також відбувалися численні атаки, водночас на Гуляйпільському напрямку агресор не проводив наступальних дій.