Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на американский институт изучения войны (ISW).

Обзор фронта от ISW / Карты Института изучения войны

Поздно вечером 20 сентября аналитики DeepState обновили карту. По их данным, враг продвинулся в Березовом, Новоэкономическом, возле Новоивановки и Романовки.

Согласно утренней сводке Генштаба ВСУ 20 сентября в течение суток 19 сентября зафиксировано 165 боевых столкновений, больше всего враг штурмует на Покровском направлении. На разных направлениях, таких как Северо-Слобожанский, Курский, Лиманский и Торецкий, также происходили многочисленные атаки, одновременно на Гуляйпольском направлении агрессор не проводил наступательных действий.