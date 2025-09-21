Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на американский институт изучения войны (ISW).
Смотрите также Планы врага сорваны: Силы обороны создали 3 кольца окружения россиян на Покровском направлении
Как изменилась ситуация на фронте 21 сентября?
- ВСУ недавно продвинулись на севере Сумской области. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 20 сентября, свидетельствуют о том, что украинские войска продвинулись на северо-восток от Кондратовки (к северу от города Сумы).
- В то же время российские войска недавно продвинулись на севере Харьковской области. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 20 сентября, указывают на то, что оккупанты продвинулись к Волчанскому нефтеэкстракционному заводу в западном Волчанске (к северо-востоку от Харькова).
- Захватчики продолжили наступательные операции на направлении Великого Бурлука, на Купянском направлении, но подтвержденного прогресса не достигли.
- Армия Кремля также продолжила наступательные операции на Боровском направлении, но не продвинулась вперед.
- Солдаты страны-агрессора недавно продвинулись на Лиманском направлении. Согласно геолокационным видеозаписям, российские войска недавно продвинулись в пределах восточного Шандриголова (к северо-западу от Лимана).
Обзор фронта от ISW / Карты Института изучения войны
- Российские войска также продолжили наступательные операции на Северском направлении, но подтвержденного прогресса не достигли.
- Оккупанты продолжили наступательные операции и на тактическом направлении Константиновка-Дружковка и в тактическом районе Доброполье, но не продвинулись вперед.
- Украинские и российские войска недавно продвинулись на Покровском направлении. Аналитики пишут, что 19 и 20 сентября российские милблогеры признали, что украинские войска недавно продвинулись к северной окраине Новоторецкого и к западу от Бойковки (оба к северо-востоку от Покровска). Также геолокационные видеозаписи, опубликованные 19 сентября, свидетельствуют о том, что российские захватчики недавно продвинулись в западной части Новоэкономичного (северо-восточнее Покровска).
- Войска противника продолжили наступательные операции на Новопавловском направлении, но подтвержденного прогресса не достигли.
- Российские войска недавно продвинулись в Великомихайловском направлении.
- Вражеская армия продолжила наступательные операции на востоке и западе Запорожской области, но не продвинулись вперед.
- На днях российские войска продолжали наступление на Херсонском направлении, в частности вблизи Антоновского железнодорожного и автомобильного мостов (к востоку от Херсона).
Смотрите также Потери превышают пополнение: в ЦПД рассказали о проблемах с мобилизацией в России
Какая ситуация на фронте: последние новости
Поздно вечером 20 сентября аналитики DeepState обновили карту. По их данным, враг продвинулся в Березовом, Новоэкономическом, возле Новоивановки и Романовки.
Согласно утренней сводке Генштаба ВСУ 20 сентября в течение суток 19 сентября зафиксировано 165 боевых столкновений, больше всего враг штурмует на Покровском направлении. На разных направлениях, таких как Северо-Слобожанский, Курский, Лиманский и Торецкий, также происходили многочисленные атаки, одновременно на Гуляйпольском направлении агрессор не проводил наступательных действий.
К слову, потери российских захватчиков за 19 сентября составили 1070 человек. Также ВСУ обезвредили один танк, две боевые бронированные машины, 31 артиллерийскую систему, 365 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня, 124 единицы автомобильной техники и одну тяжелую огнеметную систему оккупантов.