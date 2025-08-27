Українські військові на фронті 26 серпня мали просування на 2 напрямках. Водночас ворог мав частковий успіх лише на одній ділянці лінії бойового зіткнення.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на американський Інститут вивчення війни.

Яка ситуація на фронті 27 серпня, за даними ISW?

У Курській області Росії жодна зі сторін не здійснювала атак чи просувань.

На півночі Сумської області українські та російські війська нещодавно просунулися. Російський мілблогер заявив, що українські війська звільнили Безсалівку (село на північний захід від міста Суми вздовж міжнародного кордону).

Водночас геолокаційні відеозаписи, опубліковані 26 серпня, свідчать, що російські війська нещодавно просунулися у східній Локні (на північний схід від міста Суми).



Ситуація на фронті у Сумській області на 27 серпня / Карта ISW

Російські війська продовжили наступальні операції на півночі Харківської області, але підтвердженого прогресу не досягли. Те ж саме й у напрямку Великого Бурлука.

Окупанти також наступали на Куп'янському напрямку, але не мали успіхів у просуваннях. Водночас українські війська нещодавно просунулися у напрямку Борової.

Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 25 серпня, показують підрозділи 3-ї мотострілецької дивізії Росії, які завдають ударів по українських позиціях на північ від Новоєгорівки (на південний схід від Борової). Це свідчить про нещодавнє просування українських військ у цьому районі.



Українські війська мали успіхи біля Борової / Карта ISW

На Лиманському, Сіверському напрямках та біля Часового Яру ворог намагався атакувати позиції ЗСУ, але не мав просувань. Така ж ситуація на Торецькому, Покровському, Новопавлівському напрямках, поблизу Великої Михайлівки, у Запорізькій та Херсонській областях.

Ситуація на фронті станом на 27 серпня / Карти ISW

Що відомо про просування ворога у Дніпропетровській області?