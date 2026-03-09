Ворожих просувань майже нема, у росіян проблеми зі зв'язком: карти ISW на 9 березня
- Росіяни не змогли просунутися на більшості напрямків, окрім Слов'янського.
- Ворог має великі проблеми зі зв'язком після блокування терміналів Starlink.
Росіяни за попередній день на фронті, 8 березня, не змогли просунутися на більшості напрямків. Але на одному напрямку є просування, про що свідчать геолоковані кадри.
Про це повідомили в ISW. До речі, там зауважили, що ворог використовує корейські самохідні установки.
Що відбувається на фронті сьогодні?
Росіяни продовжили наступальні операції на півночі Сумської області, на півночі Харківської, на напрямку Великого Бурлука, на Куп'янському напрямку, на південний схід від Борової поблизу Середнього, Нового Миру та Олександрівки, в напрямку Костянтинівки – Дружківки, Добропілля, Покровському напрямку, на північний схід від Новопавлівки, на Олександрівському напрямку, на Гуляйпільському, Запорізькому і Херсонському напрямках, але не просунулися.
Карти ISW на 9 березня
На Олександрівському напрямку українські війська завдали удару по самохідній установці M-1978 "Коксан" виробництва КНДР.
Втім, ворог просунувся на Слов'янському напрямку.
Геолоковані кадри, опубліковані 7 березня, показують, як українські війська завдали удару по російських позиціях на південь від Різниківки (на схід від Слов'янська) після того, як, за оцінкою ISW, російська місія з проникнення не змінила контролю над місцевістю чи переднім краєм зони бойових дій,
– ідеться в дописі.
У ворога проблеми зі зв'язком
- Начальник відділення комунікації Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов розповів, що на Харківщині росіяни зменшили кількість атак, бо поновлюють сили. Вони намагаються поновити і зв'язок, який хоча б трішки компенсував втрату супутникового зв'язку після блокування терміналів Starlink.
- Начальниця відділення комунікацій 4-ї окремої важкої механізованої бригади Анастасія Халецька заявила, що альтернативи Starlink не такі ефективні. Проте росіяни на Костянтинівському напрямку пробують застосовувати Wi-Fi точки – їх достатньо для запуску дронів. Також можуть бути повітряні кулі-ретранслятори.