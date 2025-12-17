Між сторонами йде боротьба за Покровськ і Купʼянськ: оновлення карти ISW

За останні кілька днів на фронті є просування в обох сторін. Найважчою залишається ситуація біля Покровська та Купʼянська.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звіт ISW.

Яка ситуація на різних напрямках фронту?

За минулі кілька діб російські війська провели атаки в кількох районах Курської та Сумської областей.

У Харківській області противник атакував поблизу Прилипки, Синельникового, Вільчі, Вовчанських Хуторів та Стариці, а також у напрямку Ізбицького. Сили оборони, ймовірно, провели контрнаступ біля Лиману.

У районі Великого Бурлука ворог проводив бої в межах Обухівки та Колодязного. Українці активно діяли поблизу Мілового та Хатнього.

Українські війська нещодавно утримували позиції або просувалися на Куп'янському напрямку, зокрема в Петропавлівці та в центрі самого Купʼянська. Окупанти активізувалися біля Голубівки, Кучерівки, Петропавлівки, Піщаного, Курилівки й біля Купʼянська-Вузлового.

На Лиманському напрямку росіяни біля Лимана, Середнього, Новоселівки, Корового Яру, Дробишевого та Зарічного.

Поблизу Сіверська ворог наступав у районі Дронівки, Серебрянки, Пазеного, Васюківки та Свято-Покровського.

На Костянтинівському напрямку росіяни просунулися на сході Костянтинівці, тоді як українські сили діють у Плещіївці. Атаки ворога відбулися в Бондарному, біля Олександро-Шултиного, Плещіївки, Клебан-Бика, Іванопілля, Русиного Яру, Софіївки і на Новопавлівку.

У районі Добропілля російські війська нещодавно штурмували біля Кучерівого Яру й намагалися наступати до Торецького.

На Покровському напрямку військові України мали успіхи біля Удачного та в одному районі Мирнограда. Окупанти атакували поблизу та в межах Покровська, Родинського, Білицького, Мирнограда, Рівного, Котлиного, Молодецького, Удачного, Звірового та Сергіївки.

У районі Новопавлівки російські війська атакували поблизу населеного пункту та біля Філії та Ялти. Сили оборони також відбили російський механізований наступ.

На Олександрівському напрямку ворожі війська наступали біля Андріївки-Клевцового, Зеленого Гаю, Іванівки, Олександрограда, Олексіївки, Соснівки, Вербового, Січневого та Красногірського.

На Гуляйпільському напрямку окупанти діяли в самому Гуляйполі та поблизу Зарічного, Добропілля, Варварівки, Андріївки, Герасимівки, Солодкого, Злагоди, Єгорівки, поблизу Привільного та Рибного.

На Оріхівськрму напрямку росіяни наступали в районі Малої Токмачки, Новоандріївки, Щербаків, Степового, Степногірська, Приморського, Лук'янівського та Павлівки.

Нещодавно російські війська атакували на схід від Херсона поблизу Антонівки.

Підсумуємо, що захисники нещодавно просунулися поблизу Покровська та успішно діяли біля Куп'янська. Водночас російські війська наступали в тактичних районах Добропілля та Костянтинівка – Дружківка.

Якими були останні успіхи ЗСУ?