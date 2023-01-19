Катастрофа у Броварах: авіаційний експерт сказав, наскільки надійним був вертоліт

Напередодні авіакатастрофа у Броварах сколихнула всю країну. Фахівці розглядають різні версії падіння гелікоптера, серед яких – несправність повітряного судна.

Потрібно розуміти, що є певні норми й стандарти, які вимагають проведення певних процедур, досліджень й випробувань перед тим, як той чи інший об'єкт авіаційної техніки допускається до експлуатації. Про це 24 Каналу сказав авіаційний експерт Богдан Долінце.

Варте уваги Добре зарекомендував себе раніше, – Ігнат про вертоліт, що розбився у Броварах

Що відомо про надійність Super Puma

Відомо, що моделі Super Puma незабаром виповниться 20 років. Гелікоптер був офіційно сертифікований Європейською агенцією авіаційної безпеки EASA у 2004 році. Вертоліт має усі необхідні сертифікати для польотів у ЄС, США, Канаді, Японії та інших країна світу. Він відповідає усім наявним вимогам з безпеки польотів.

Не виникало зовнішніх факторів, які вимагали б зупинки експлуатації цього вертольота. Окремі країни прийняли рішення більше не використовувати, але це винятково їхнє право,

– каже експерт.

Раніше було відомо про 4 інциденти з цим повітряним судном, деякі пов'язані з технічними питаннями. Після будь-якого випадку, акцентує Долінце, видаються спеціальні безпекові сертифікати, які визначають перелік заходів для того, щоб унеможливити схожі інциденти у майбутнього.

Навіть ті проблеми, які існували у 2008 та 2010 роках, після відповідних розслідувань та нових випробувань вони мали бути усунені в усіх повітряних машинах, інакше вони не були б допущені для подальшої експлуатації,

– наголосив авіаційний експерт.

З публічних джерел відомо, що частина машин, які Україна закупила для потреб ДСНС, були у вжитку раніше. Мовиться про термін експлуатації від 5 до 8 років.

Насправді це дуже молоді машини. Якщо ми говоримо про авіаційну техніку, то вік є другорядним. Однак судна, яким 25 – 30 років, неефективно використовувати з економічної точки зору,

– зазначив Богдан Долінце.

До цього терміну ніхто не дивиться на вік, продовжив він, а після – стає дорожче володіти таким літаком або гелікоптером, і, як правило, їх оновлюють на більш сучасні, які є дешевшими в експлуатації. З точки зору фактичного віку в першу чергу оцінюється саме наліт годин та кількість злетів й посадок. Це ті параметри, які дійсно характеризують стан того чи іншого повітряного судна.

Може бути ситуація, коли повітряному судну 2 роки, а в нього наліт вже десятки тисяч годин, а може бути, коли йому 10 років – а на ньому лише 200 годин відлітали. Ці дві машини в абсолютно різному стані,

– констатував Долінце.

За його словами, для кожного літака або вертольота є відповідні регламентні вимоги. Залежно від нальоту годин проводяться ті чи інші перевірки, глибинний аналіз обладнання та заміна запчастин, аби гарантувати безпечність повітряного судна.

"Як правило, в авіації відбувається не очікування моменту, коли щось вийде з ладу, а йде заміна згідно з погодинним графіком тих чи інших запчастин", – стверджує авіаційний експерт.

Чому вертоліт ДСНС летів дуже низько

Як відзначає Долінце, траєкторія польоту гелікоптера завчасно розробляється і погоджується, зокрема – з органами управління повітряним рухом, які супроводжують його.

Чому було обрано і погоджено той чи інший маршрут – це питання з одного боку до провайдерів авіаційного руху, з іншого боку до чинних протоколів і процедур виконання польотів та перевезень перших осіб,

– пояснив Долінце.

Є відповідні інструкції, як у мирний, так і у воєнний час. Безумовно, під час війни могли бути внесені додаткові вимоги, акцентує експерт, тому що системи ППО ворога можуть моніторити наш повітряний простір. Відтак завжди існує ризик використання засобів повітря-повітря, коли системи дальньої радіолокації можуть виявляти цілі й виконувати запуски ракет.

Необхідно більш детально вивчати чинні інструкції й наскільки це було передбачено в тих чи інших умовах,

– зауважує авіаційний експерт.

Він додав, що заборони на виконання польотів гелікоптерів над населеними пунктами немає. Є певні обмеження для приватних пілотів, цивільної авіації. Польоти державної авіації можуть виконуватися, зокрема, для спеціальних завдань, як-от перевезення тяжкопоранених. Посадка може здійснюватися на спеціально обладнані злітно-посадкові майданчики, наприклад, дахи окремих лікарень.

"Протягом 2020 – 2021 років можна було побачити невеликі гелікоптери, які доставляли донорські органи для пацієнтів, яким необхідно було зробити пересадку. Ця процедура відпрацьована досить давно, жодних проблем з нею не виникало", – резюмував Богдан Долінце.

Катастрофа гелікоптера у Броварах: основне