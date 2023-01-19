Катастрофа в Броварах: авиационный эксперт сказал, насколько надежным был вертолет

Накануне авиакатастрофа в Броварах всколыхнула всю страну. Специалисты рассматривают разные версии падения вертолета, среди которых – неисправность воздушного судна.

Нужно понимать, что есть определенные нормы и стандарты, требующие проведения определенных процедур, исследований и испытаний, прежде чем тот или иной объект авиационной техники допускается к эксплуатации. Об этом 24 Каналу сказал авиационный эксперт Богдан Долинце.

Достойно внимания Хорошо зарекомендовал себя раньше, – Игнат о разбившийся в Броварах вертолет.

Что известно о надежности Super Puma

Известно, что модели Super Puma скоро исполнится 20 лет. Геликоптер был официально сертифицирован Европейским агентством авиационной безопасности EASA в 2004 году. Вертолет имеет все необходимые сертификаты для полетов в ЕС, США, Канаде, Японии и других странах мира. Он отвечает всем имеющимся требованиям по безопасности полетов.

Не возникало внешних факторов, требовавших остановки эксплуатации этого вертолета. Отдельные страны приняли решение больше не использовать, но это исключительно их право,

– говорит эксперт.

Ранее было известно о 4 инцидентах с этим воздушным судном, некоторые связаны с техническими вопросами. После любого случая, акцентирует Долинце, выдаются специальные сертификаты безопасности, которые определяют перечень мер для того, чтобы исключить подобные инциденты в будущем.

Даже те проблемы, которые существовали в 2008 и 2010 годах, после соответствующих расследований и новых испытаний должны были быть устранены во всех воздушных машинах, иначе они не были бы допущены для дальнейшей эксплуатации,

– подчеркнул авиационный эксперт.

Из публичных источников известно, что часть машин, которые Украина закупила для нужд ГСЧС, были в употреблении раньше. Речь идет о сроке эксплуатации от 5 до 8 лет.

На самом деле, это очень молодые машины. Если мы говорим об авиационной технике, то возраст второстепенен. Но суда, которым 25 – 30 лет, неэффективно использовать с экономической точки зрения,

– отметил Богдан Долинце.

До этого срока никто не смотрит на возраст, продолжил он, а после – становится дороже владеть таким самолетом или вертолетом, и, как правило, их обновляют на более современные, которые дешевле в эксплуатации. С точки зрения фактического возраста в первую очередь оценивается именно налет часов и количество взлетов и посадок. Это те характеристики, которые вправду характеризуют состояние того либо другого воздушного судна.

Может быть ситуация, когда воздушному судну 2 года, а у него налет уже десятки тысяч часов, а может быть, когда ему 10 лет – а на нем только 200 часов налетали. Эти две машины в совершенно разном состоянии,

– констатировал Долинце.

По его словам, для каждого самолета или вертолета есть соответствующие регламентные требования. В зависимости от налета часов производятся те или иные проверки, глубинный анализ оборудования и замена запчастей, чтобы обеспечить безопасность воздушного судна.

"Как правило, в авиации происходит не ожидание момента, когда что-то выйдет из строя, а идет замена согласно почасовому графику тех или иных запчастей", – утверждает авиационный эксперт.

Почему вертолет ГСЧС летел очень низко

Как отмечает Долинце, траектория полета вертолета заблаговременно разрабатывается и соглашается, в частности – с органами управления воздушным движением, сопровождающими его.

Почему был выбран и согласован тот или иной маршрут – это вопрос с одной стороны к провайдерам авиационного движения, с другой – к действующим протоколам и процедурам выполнения полетов и перевозок первых лиц,

– объяснил Долинце.

Есть соответствующие инструкции, как в мирное, так и военное время. Безусловно, во время войны могли быть внесены дополнительные требования, акцентирует эксперт, потому что системы ПВО врага могут мониторить наше воздушное пространство. Следовательно, всегда существует риск использования средств воздух-воздух, когда системы дальней радиолокации могут обнаруживать цели и выполнять запуски ракет.

Необходимо более подробно изучать действующие инструкции и насколько это было предусмотрено в тех или иных условиях,

– отмечает авиационный эксперт.

Он добавил, что запрета на выполнение полетов геликоптеров над населенными пунктами нет. Есть определенные ограничения для частных пилотов, гражданской авиации. Полеты государственной авиации могут выполняться, в частности, для специальных задач, таких как перевозка тяжелораненых. Посадка может производиться на специально оборудованные взлетно-посадочные площадки, например, крыши отдельных больниц.

"В течение 2020-2021 годов можно было увидеть небольшие вертолеты, доставляющие донорские органы для пациентов, которые нуждаются в пересадке. Эта процедура отработана довольно давно, никаких проблем с ней не возникало", – резюмировал Богдан Долинце.

Катастрофа вертолета в Броварах: основное