Однак у Повітряних силах зазначили, що вертольоти цієї моделі загалом добре себе зарекомендували. Про це розповів речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, повідомляє 24 Канал.

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Надійні вертольоти

Таких машин в авіапарку України понад десять. Їх передали з країн Європи для потреб, зокрема, ДСНС.

Це гарні машини, які добре себе зарекомендували. І надійні. Вони були передані для потреб, зокрема, ДСНС як рятувальні вертольоти,

– підкреслив Юрій Ігнат.

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Він зазначив, що сьогодні державна авіація має чимало літальних апаратів, адже без них важко собі уявити діяльність:

прикордонної служби,

Нацгвардії,

ДСНС,

Нацполіції тощо.

При цьому використовуються не лише машини з радянських часів, а й ті, які постачають партнери.

Сьогодні фактично усі мають крила і гвинтокрили, і забезпечується тим, що є. Зрозуміло, що ми не можемо виробляти свої вертольоти та гелікоптери. У нас у Збройних Силах основний парк – це ще з радянських часів Мі-8 та Мі-2, також Мі-24. Інші відомства забезпечуються такими гелікоптерами з країн Європи,

– сказав Юрій Ігнат.

Зверніть увагу! Super Puma, який розбився в Броварах – це один з гелікоптерів французького виробництва, що були передані Україні у 2018 році для структур МВС для створення системи авіаційної безпеки міністерства.

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