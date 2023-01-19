Однак у Повітряних силах зазначили, що вертольоти цієї моделі загалом добре себе зарекомендували. Про це розповів речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, повідомляє 24 Канал.
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Надійні вертольоти
Таких машин в авіапарку України понад десять. Їх передали з країн Європи для потреб, зокрема, ДСНС.
Це гарні машини, які добре себе зарекомендували. І надійні. Вони були передані для потреб, зокрема, ДСНС як рятувальні вертольоти,
– підкреслив Юрій Ігнат.
Україна використовує ті вертольоти, які має
Він зазначив, що сьогодні державна авіація має чимало літальних апаратів, адже без них важко собі уявити діяльність:
- прикордонної служби,
- Нацгвардії,
- ДСНС,
- Нацполіції тощо.
При цьому використовуються не лише машини з радянських часів, а й ті, які постачають партнери.
Сьогодні фактично усі мають крила і гвинтокрили, і забезпечується тим, що є. Зрозуміло, що ми не можемо виробляти свої вертольоти та гелікоптери. У нас у Збройних Силах основний парк – це ще з радянських часів Мі-8 та Мі-2, також Мі-24. Інші відомства забезпечуються такими гелікоптерами з країн Європи,
– сказав Юрій Ігнат.
Авіакатастрофа у Броварах: коротко
- 18 січня вертоліт впав поруч із дитсадком та пошкодив його будівлю. Через це є постраждалі та загиблі, зокрема, серед дітей.
- На борту вертольота у цей час перебував очільник МВС Денис Монастирський, його заступник Євгеній Єнін та держсекретар відомства Юрій Лубкович. На жаль, усі вони загинули.
- Наразі через авіакатастрофу під контролем СБУ триває слідство. Воно повинно встановити причину трагедії.